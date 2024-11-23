Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Kayserispor-Fenerbahçe (CANLI)

Kayserispor-Fenerbahçe (CANLI)

Haber Merkezi
14:2223/11/2024, السبت
G: 23/11/2024, السبت
Yeni Şafak
Sonraki haber
Fenerbahçe deplasmanda galibiyet arıyor
Fenerbahçe deplasmanda galibiyet arıyor

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor ile karşılaşıyor. Kayserispor-Fenerbahçe maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Süper Lig'in 13. haftasında Kayserispor sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Saat 16.00'da başlayacak olan mücadele beINSports1'den naklen yayınlanacak.


İlk 11'ler
Kayserispor:
Bilal, Gökhan, Carole, Kolovetsios, Hasan Ali, Bourabia, Baran Ali, Kartal Kayra, Ramazan, Cardoso, Bahoken.
Fenerbahçe:
Livakovic, Osayi, Samet, Djiku, Kostic, Amrabat, Fred, Mert Hakan, Oğuz Aydın, Tadic, En-Nesyri


#Süper Lig
#Kayserispor
#Fenerbahçe

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Okullar tatil olacak mı? 25 Kasım Pazartesi hangi illerde kar tatili olacak?