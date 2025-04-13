Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Sivasspor evinde Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Saat 20.00'de başlayacak olan mücadele beINSPORTS1'den naklen yayınlanacak.

Müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek. Kol’un yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Bahtiyar Birinci yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Gürcan Hasova olacak. Müsabakada VAR’da Alman Markus Schmidt, AVAR’da da Onur Özütoprak görev yapacak.