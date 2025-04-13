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Sivasspor-Fenerbahçe

Sivasspor-Fenerbahçe

Haber Merkezi
16:1913/04/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Ligin ilk yarısında oynanan maçı Fenerbahçe, 4-0 kazanmıştı.
Ligin ilk yarısında oynanan maçı Fenerbahçe, 4-0 kazanmıştı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya geliyor. Sivasspor-Fenerbahçe maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Sivasspor evinde Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Saat 20.00'de başlayacak olan mücadele beINSPORTS1'den naklen yayınlanacak.


Müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek. Kol’un yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Bahtiyar Birinci yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Gürcan Hasova olacak. Müsabakada VAR’da Alman Markus Schmidt, AVAR’da da Onur Özütoprak görev yapacak.





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