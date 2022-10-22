Canlı Anlatım: Ümraniyespor-Karagümrük

Süper Lig'in 11. haftasında Ümraniyespor ile Karagümrük, Ümraniye Hekimbaşı Şehir Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Saat 14.30'da başlayacak olan mücadele beINSPORTS 2'den naklen yayınlanacak.

Karşılaşmayı hakem Mert Güzenge yönetecek. Yardımcılıklarını Hakan Karabalcık ile Ergin Gözütok yapacak. Diğer taraftan mücadelenin VAR'ı Serkan tokat, AVAR'ı ise Alper Çetin olacak.

Ümraniyespor ile Karagümrük, Süper Lig tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek. Bugüne kadar iki ekip arasında oynanan altı lig maçından taraflar birer galibiyet çıkartırken 4 maç berabere bitti.

Karagümrük’ün son Ümraniyespor’a konuk olduğu üç lig maçı da berabere bitti. Son iki karşılaşmada da 1-0 öne geçen Karagümrük galibiyeti koruyamazken diğer karşılaşma golsüz sona erdi.

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Ümraniyespor - Karagümrük maçında 11'ler belli oldu

Ümraniyespor: Orkun, Mustafa, Allyson, Popov, Lenjani, Oğuz, Serkan, Avounou, Geraldo, Onur, Umut Nayir

Karagümrük: Viviano, Biraschi, Dresevic, Caulker, Caner, Lawrence, Jimmy, Ozdoev, Kouassi, Frei, Borini

SPOR Fenerbahçe-Başakşehir maçının VAR hakemi belli oldu