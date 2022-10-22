Spor ÖZET | Ümraniyespor - Karagümrük 1-3
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ÖZET | Ümraniyespor - Karagümrük: 1-3

Süper Lig'in 11. haftasında Ümraniyespor, Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Konuk ekip maçı 3-1 kazandı ve bu sezon ilk kez üst üste iki kez kazanmış oldu. Ümraniyespor – Karagümrük maçının özetine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
ÖZET: Ümraniyespor-Karagümrük: 1-3 maç özeti izle
Pirlo yönetimindeki Karagümrük, bu sezon ilk kez üst üste iki maç kazandı.

Süper Lig'in 11. haftasında Ümraniyespor ile Karagümrük, Ümraniye Hekimbaşı Şehir Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Gollü başlayan karşılaşmada Ümraniyespor 3. dakikada Umut Nayir'in golüyle öne geçti. Karagümrük 8. dakikada Biraschi'nin golüyle cevap verdi.

Kıran kırana geçen mücadelede ikinci yarı 54. dakikada oyuna giren Diagne bir dakika sonra Karagümrük'ü öne geçiren golü kaydetti. 90. dakikada skoru belirleyen golü Borini kaydetti ve maç 3-1 bitti.

Bu sonuçla birlikte Karagümrük puanını 12'ye yükseltirken, Ümraniyespor 3 puanla son sırada kaldı. Diğer taraftan Karagümrük, geçen hafta kendi evinde Hatayspor'u mağlup ettikten sonra Ümraniyespor'u mağlup ederek bu sezon ilk kez üst üste kazanmış oldu.

Ümraniyespor-Karagümrük maç özeti

  • 3. dakikada Ümraniyespor atağında Geraldo’nun ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Umut Nayır’in düzgün vuruşunda top kaleci Viviano’nun solundan ağlara gitti. 1-0
  • 8. dakikada Jimmy Durmaz’ın ortasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Borini, topu arka direğe doğru yükseltti. Biraschi’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak yakın köşeden ağlarla buluştu. 1-1
  • 17. dakikada Popov’un pasında penaltı noktasında topla buluşan Avounou’nun vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan auta çıktı.
  • 20. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Onur Ayık’ın sert şutu üst direğe çarparak dışarı çıktı.
  • İlk yarı 1-1 bitti.

  • 55. dakikada Kouassi’nin sağ taraftan ortalığı topa Diagne’nin gelişine vuruşu sonrası meşin yuvarlak yakın köşeden filelere gitti. 1-2

    63. dakikada Jimmy Durmaz’ın ceza yayı önünden sol ayağıyla yaptığı sert şutu kaleci Orkun güçlükle oyun alanına geri çeldi.

    71. dakikada Ümraniyespor atağında Lenjani’nin sol kanattan yaptığı ortada Umut Nayır’ın vuruşunda meşin yuvarlak sol direkten oyun alanına geri döndü.

    90. dakikada Caner Erkin’in sağ taraftan kullandığı kornerde kaleci Orkun’un çeldiği topa altıpastan sol ayağıyla vuruşunu yapan Borini filelere gönderdi. 1-3

    Maçı 3-1 Karagümrük kazandı.

Ümraniyespor-Karagümrük maç özeti izle

Ümraniyespor-Karagümrük maç özetini izlemek için tıklayınız...

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