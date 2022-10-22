ÖZET | Ümraniyespor - Karagümrük: 1-3 Süper Lig'in 11. haftasında Ümraniyespor, Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Konuk ekip maçı 3-1 kazandı ve bu sezon ilk kez üst üste iki kez kazanmış oldu. Ümraniyespor – Karagümrük maçının özetine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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