Siyah-beyazlılarda son günlerde hareketli günler yaşanıyor. Pendikspor maçında yaşananlar, TFF'nin aldığı kararlar ve transfer iddiaları üzerine Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, basın toplantısı düzenliyor.





Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin öne çıkan açıklamaları:

'Şov söz konusu olamaz'

"Bazı şeyleri açıklamamız gerektiğini düşünüyorum. Şov yapmadan kulübün gerçek sorunlarını çözmeye çalıştım. Konu ben değil, Beşiktaş! Beşiktaş işin içindeyse, şov söz konusu olamaz, olmayacak"





'Öne almak zorunda kaldık'

"600-700 milyonluk sponsorluk sözleşmesi imzalarken konuşacaktım ama öne almak zorunda kaldık"





'Beşiktaş için kellemi de veririm'

"Ben işimin başındayım. Herkes Covid döneminde evinde otururken ben 4 kez Covid geçirdim. Helal olsun, kellemi de veririm. Ama bu hırsızlara pabuç bırakmayacağım"





'Sonuna kadar buradayım'

"Sonuna kadar buradayım. Beşiktaş kongresi 'İşin bitti' demeden gitmem. Taraftarla sorunum yok. Birileri, tribünde bazılarını bağırtıyor. Canı gönülden bağırana lafım yok. Ama maç sonu bağırın. Takımı etkilemeyin"





'Beşiktaş'ı ateşe atamam'

“10 liralık transferi nasıl 1 liraya yapıyorlar bilmiyorum. Beşiktaş'ı hile ve hurda ile uğraştırmam. Sahte evrak yapamam. Beşiktaş'ı ateşe atamam! Bunlar TFF'nin konusu, onlar bakacak”





'Bas bas paraları ile olmuyor'

"Geçen bir çocuk mesaj atmış, "Bizim yüzümüzü bir kere güldürmedin. Gedson Fernandes geldiğinde ortalığı yıktınız. Rachid Ghezzal, Valentin Rosier için rakip takım hocasısı, 3-5 kere yöneticini gönderdi. Onları biz aldık biz! Gönül bağı ile aldık. Bas bas paraları ile olmuyor. Ben Beşiktaş'ın plazasını satarak futbolcu transferi yapmayacağım"





'Maçın tekrar edilmesini istiyoruz'

"Pendik maçının tekrar edilmesini istiyoruz. Kural hatası açık. TFF'nin cevabına göre de hata var. Peki kardeşim, hakeme sordunuz mu, 'Ananın karnında 7 ay nasıl durdun da şu bayrağı kaldırmak için yarım dakika beklemedin' diye"





"TFF ile kavgam sonuna kadar devam edecek. Ben buradayım, göreve devam ediyorum"





Talisca transferi

"Talisca istenmez mi? İstenir. Çok sevdik, kulübüne başvurduk. Cevap ise 'Hayır.' O zaman şunu düşündüm, 'Neden giderken engel olamadık?' O gün giderken eleştirmeyenler, bugün eleştiriyor"





Sergio Ramos transferi

“Sergio Ramos’un maliyeti, yıllık 16 milyon Euro, vergilerle beraber 25 milyon Euro, 2 yılda 50 milyon Euro demek. Beşiktaş'ın borcunun 1/4'ü demek”





'Bu transfer çalımı mı'

"Halil'in babası Şenol hocayı arıyor, 'Oğlum Beşiktaş'a gelmek istiyor' diyor. Biz de iletişime geçtik. Babası, 'Galatasaray 3 lira daha fazla veriyor' dedi. Şenol hoca da 'Bana bu kafada adam yaramaz, bırakın gitsin' dedi. Şimdi bu transfer çalımı mı?"





'Rashica'nın kıymetini bilmiyoruz'

“Nathan Redmon gelmek istedi ama ailesel problemleri oldu. Romain Saiss, Dünya Kupası'ndan sonra sorun çıkarttı. Josef de Souza gitmek istedi. Dele Alli gitti, yerine İngiltere'de tarih yazmış Alex Oxlade-Chamberlain'i getirdik.Galatasaray taraftarı Halil gibi transferi göklere çıkarırken biz Rashica’nın kıymetini bilmiyoruz”





Tadic transferi

"Dusan Tadic verdiğimizin 2,5 katı fazla para istedi. Şenol Güneş rakam dengeleri bozacağı için istemedi. Hocanın istemediği hiçbir futbolcuyu almadık"











