Çekya basını Fenerbahçeli Arda Güler'i konuşuyor: Real Madrid iddiası

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde Slavia Prag'a 3-2 mağlup oldu. Sarı lacivertliler ilk maçta da aynı skorla mağlup olduğu Çekya ekibine elendi ve Avrupa kupalarına veda etti.

Arda Güler Çekya basınında gündem oldu

Karşılaşmanın 57. dakikasında oyuna giren Arda Güler, gösterdiği performansla izleyenleri beğenisini topladı. Çek basınında Prag'ın tur atlamasını geniş yer bulurken aynı zamanda Arda Güler için de ayrı parantez açıldı. İşte genç oyuncu hakkında yapılan yorumlardan bazıları;

"Guti'ye benziyor"

"Arda Güler'e bakınca hafızalarda Real Madrid efsanesi Guti canlanıyor. Stili son zamanların en iyi Türk futbolcusu olan Emre Belözoğlu'nu da andırıyor. Türkiye'de çok parlak bir geleceği var. Hakkında; Geleceği doğru planlanırsa Real Madrid'de oynar yorumları yapılıyor."

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"Real Madrid'e gidebilir"

"Arda henüz 18 yaşında bile değil ve Fenerbahçe onu çok önemsiyor. Özel şoförü var. Yakında yeni sözleşme imzalaması ve gelecek sezon daha fazla forma giymesi gerekiyor. Ve bir gün Real Madrid'in yolunu tutabilir."