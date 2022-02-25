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Çekya basını Fenerbahçeli Arda Güler'i konuşuyor: Real Madrid iddiası

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off turu rövanş maçında Fenerbahçe, deplasmanda Çekya temsilcisi Slavia Prag’a 3-2 mağlup olarak organizasyona veda etti. Slavia Prag turun ilk maçında İstanbul’da oynanan karşılaşmayı da 3-2 kazanmıştı. Fakat gecenin en çok konuşulan konusu, Arda Güler'in sonradan oyuna girerek, gösterdiği performansla alkışları toplaması oldu. Çek basını da genç oyuncu hakkında övgü dolu sözler kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Çekya basını Fenerbahçeli Arda Güleri konuşuyor: Real Madrid iddiası
Arda Güler

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde Slavia Prag'a 3-2 mağlup oldu. Sarı lacivertliler ilk maçta da aynı skorla mağlup olduğu Çekya ekibine elendi ve Avrupa kupalarına veda etti.

Arda Güler Çekya basınında gündem oldu

Karşılaşmanın 57. dakikasında oyuna giren Arda Güler, gösterdiği performansla izleyenleri beğenisini topladı. Çek basınında Prag'ın tur atlamasını geniş yer bulurken aynı zamanda Arda Güler için de ayrı parantez açıldı. İşte genç oyuncu hakkında yapılan yorumlardan bazıları;

"Guti'ye benziyor"

"Arda Güler'e bakınca hafızalarda Real Madrid efsanesi Guti canlanıyor. Stili son zamanların en iyi Türk futbolcusu olan Emre Belözoğlu'nu da andırıyor. Türkiye'de çok parlak bir geleceği var. Hakkında; Geleceği doğru planlanırsa Real Madrid'de oynar yorumları yapılıyor."

  • "Real Madrid'e gidebilir"
  • "Arda henüz 18 yaşında bile değil ve Fenerbahçe onu çok önemsiyor. Özel şoförü var. Yakında yeni sözleşme imzalaması ve gelecek sezon daha fazla forma giymesi gerekiyor. Ve bir gün Real Madrid'in yolunu tutabilir."

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