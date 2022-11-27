Spor Eski kulübü Maxi Gomez için Trabzonsporun kapısını çaldı
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Eski kulübü Maxi Gomez için Trabzonspor'un kapısını çaldı

Dünya Kupası arasında Antalya'da kamp yapacak Trabzonspor'da hazırlıklar sürerken, şampiyonaya giden Larsen ve Gomez'in de durumu takip ediliyor. Diğer taraftan beklenmedik bir gelişme yaşandı. Uruguay milli takımıyla şampiyonada olan Maxi Gomez için eski kulübü, bordo-mavililerden oyuncunun durumunu sordu. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Celta Vigo Trabzonsporlu Maxi Gomezin durumunu sordu!
Celta Vigo, Trabzonspor'un forveti Maxi Gomez'in durumunu sordu.

Trabzonspor, Dünya Kupası arasını Antalya Belek'te kamp yaparak değerlendirecek.

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde Trabzon'da yapılan antrenmanda teknik ısınmanın ardından rondo çalışması gerçekleştiriliyor. Çift kale maç ile devam eden antrenmanın son bölümünde ise sonuçlandırma çalışması yapılıyor.

Diğer taraftan Dünya Kupası'nda görev alan Jens Stryger Larsen ve Maxi Gomez'in durumları da yakından takip ediliyor.

Avcı, Antalya'daki kampta takımdaki genç isimleri de takip edip, eksik bölgeleri tespit ederek transfer çalışmaları için de raporunu derleyecek.

Celta Vigo Trabzonsporlu Maxi Gomez'i sordu

Çalışmalar sürdürülürken sürpriz bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz günlerde La Liga'nın köklü ekiplerinden Celta Vigo, Trabzonspor'un kapısını çaldı.

Bordo-mavilli ekipten, eski futbolcuları Maxi Gomez'in durumunu soran İspanyol ekibi, oyuncu tarafıyla da görüşmek için izin istedi.

Trabzonspor'un ise sezon başı Valencia'dan 3 milyon Euro karşılığında transfer edilen Uruguaylı forveti 5-6 milyon Euro bandında satmaya sıcak bakabileceği öğrenildi.

  • Bu sezon bordo-mavili formayla çıktığı 14 maçta 2 gol 4 asist yapan Maxi Gomez, Celta Vigo'da oynadığı 75 maçta 31 gol 10 asist yapmıştı.


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