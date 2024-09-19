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Celtic taraftarından Filistin'e destek: Asla yalnız yürümeyeceksiniz

Celtic taraftarından Filistin'e destek: Asla yalnız yürümeyeceksiniz

10:5719/09/2024, Perşembe
AA
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Celtic tribününde açılan pankart
Celtic tribününde açılan pankart

İskoçya ekibi Celtic'in taraftarları, Slovakya temsilcisi Slovan Bratislava ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında Filistin'e destek pankartı açtı.

İç sahada oynanan birçok karşılaşmada İsrail işgali altındaki Filistin'e destek veren yeşil-beyazlı takımın taraftarları, Celtic Park ev sahipliğindeki Slovan Bratislava mücadelesinde de açtıkları pankart ve bayraklarla desteğini sürdürdü.


"Yeşil Tugay" (Green Brigade) grubuna üye Celtic taraftarları, müsabaka sırasında tribünde "Size zulmedebilirler, sizi hapsedebilirler ama asla cesaretinizi kıramazlar. Gazze, Cenin, Tulkarm, Nablus, asla yalnız yürümeyeceksiniz" yazılı pankarta yer verdi.


Futbol dünyasına İsrail'in saldırıları karşısında birlik mesajı veren Celtic taraftarları, tribünlerde Filistin bayrakları dalgalandırdı.








#Şampiyonlar Ligi
#Celtic
#Filistin

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