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Spor

Cenk Tosun'dan galibiyet yorumu: Bunu hayal ediyordum

EURO 2024'te Çekya'yı 2-1 yenerek grubu ikinci sırada tamamlayan ve son 16 turuna yükselen A Milli Futbol Takımı'mızda galibiyet golünü atan Cenk Tosun maç sonu açıklamasında, "Bu daha her şeyin başlangıcı. Golüm için çok mutluyum. Ben bunu hayal ediyordum." dedi.

00:31 - 27/06/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Cenk Tosun'un gol sevinci.
Cenk Tosun'un gol sevinci.

A Milli Futbol Takımı'mız, EURO 2024 F Grubu'ndaki son maçında Çekya'yı 2-1 yenerek puanını 6'ya yükseltti ve adını son 16 turuna yazdırdı. Ay-yıldızlı ekip, bu turda Avusturya ile eşleşti.


Mücadelede galibiyet golünü atan Cenk Tosun maç sonu açıklamalarda bulundu.


Cenk Tosun maçın ardından; "Bu mutluluğu anlatmak kolay değil. Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Bu daha her şeyin başlangıcı. Golüm için çok mutluyum. Ben bunu hayal ediyordum. Biz takım arasında konuştuk. Bizim kursağımızda kalan bir yenilgi vardı Avusturya'yla ilgili. Şimdi tam zamanı. Taraftarlarımız muhteşem. Sanki turnuva Türkiye'de oynanıyor." dedi.


Merih Demiral ise açıklamasında; "Çok zor bir maçtı ama kazanmasını bildik. Çok mücadele verdik sahada. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum, sahaya karakter koydular. Gerekli mücadeleyi, karakteri gösterdik. Çok mutluyuz. İnşallah yolumuza emin adımlarla devam ederiz. Maç maç gidiyoruz. Avusturya formda bir takım. Elimizden geleni yapacağız. İnşallah güzel sonuç alırız." sözlerini sarfetti.


Mert Müldür maçın ardından; "Hep birlikte çok iyi mücadele gösterdik. Bu tarz takımlara karşı geçmişte çok zorlandık. Biz çok hırslıyız. Avusturya'yla eşleşmek istiyorduk. Hazırlık maçının rövanşını almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.


Barış Alper Yılmaz maçın ardından; "Ben takıma elimden geldiğince faydalı olmak istiyorum. Çok mutluyum. Tek hedefimiz gruptan çıkmaktı. Şimdi adım adım ilerleyeceğiz. İnşallah o maçı da kazanacağız. Taraftarımız olmasa belki bu kadar ilerleyemezdik.Çalışarak buralara geldim. Bu işin sırrı çalışmak." dedi.

#Türkiye
#Cenk Tosun
#EURO 2024
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