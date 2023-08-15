Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı Alex Oxlade Chamberlain, transfer süreci, siyah-beyazlı takımdaki geleceği ve bu sezon hakkında önemli açıklamalarda bulundu.





Alex Oxlade Chamberlain'in açıklamaları şöyle:

'Heyecan dolu hissediyorum'

"Çok iyi ve heyecan dolu hissediyorum. Benim için yeni bir meydan okuma diyebilirim. Yeni bir ülke, yeni bir lig... Neler olacağını merak ediyorum ve olabildiğince hızlı adapte olmaya çalışıyorum"





'Orta sahada oynamayı ve ileriye top taşımayı seviyorum'

"Hücum anlayışına sahip bir orta saha oyuncusu olduğumu söyleyebilirim. Liverpool'da oynarken farklı rollere uyum sağladım, gerekirse daha geride de oynayabilirim. Kanat oyuncusu olarak da oynayabilirim. Arsenal'de 6 yıl kanat olarak da oynadım. İleride her yerde oynayabilirim, fakat orta sahada oynamayı ve ileriye top taşımayı seviyorum. Benden bunları sık sık yapmamı bekleyebilirsiniz"





'Konuştuğum herkesten güzel şeyler duydum'

"Beşiktaş'a transfer olmadan önce Nathan Redmond ile konuştum. Onu iyi tanıyorum ve bana çok yardımcı oldu. Kulüp hakkında bir sürü güzel şey söyledi. Onun burada güzel şeyler başardığını gördüğüm için mutluyum. Farklı liglerdeki skorları takip ettiğimiz bir uygulama vardı, ben de onu takip edip neler yaptığına bakıyordum. Liverpool'da Karius'la da konuştum. İstanbul'da yaşamanın ve Türkiye'de oynamanın nasıl olduğunu anlatan birkaç kişi daha vardı. Konuştuğum herkesten güzel şeyler duydum"





'Burada kupalar kazanmak istiyorum'

"Bu statta UEFA Süper Kupa’yı kaldırdığım geceyi çok iyi hatırlıyorum. Çok güzel bir geceydi. Bu tarz maçları kariyerinizde her zaman oynayamazsınız. Aynı hisleri Beşiktaş için de taşıyorum ve burada kupalar kazanmak istiyorum"





"Neden 15 numara"

"Şansıma 15 numara boştaydı. Arsenal ve Liverpool'da da bu numarayla oynuyordum. Boşta olduğunu öğrenince hemen aldım"





'Menemeni çok sevdim'

"Yıllar içinde bir sürü Türk yemeği yedim. Türkiye'de etler çok lezzetli. Bu hafta tekrar şahit oldum. Ayrıca menemeni çok sevdim"





"Türkçe kelime öğrendin mi"

"Teşekkürler ve nasılsın"





BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmanda yeni transfer Alex Chamberlain de yer aldı.





İlk antrenmanına çıktı.















