|
Spor

Chamberlain Beşiktaş için geliyor

Siyah-beyazlı kulüp, uzun süredir görüşme halinde olduğu İngiliz orta saha oyuncusu Alex Oxlade-Chamberlain'i İstanbul'a getiriyor.

16:10 . 7/08/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Alex Oxlade-Chamberlain'in güncel piyasa değeri 7 milyon euro.

Alex Oxlade-Chamberlain'in güncel piyasa değeri 7 milyon euro.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Alex Oxlade-Chamberlain'i renklerine bağlıyor.


Sky Sports'un son dakika geçtiği haberde; İngiliz futbolcunun, siyah-beyazlı kulüple görüşmek için 24 saat içerisinde Türkiye'ye geleceği bildirildi.


Liverpool'da geçirdiği 6 sezonun ardından İngiliz ekibiyle sözleşmesi sona eren 29 yaşındaki futbolcunun bonservisi elinde bulunuyor.


Liverpool formasıyla 146 maça çıkan tecrübeli futbolcu, 18 gol atarken 15 de asist kaydetti.





#Beşiktaş
#Alex Oxlade-Chamberlain
#Liverpool
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Tekirdağ’da kimya fabrikasında yürekleri ağza getiren yangın