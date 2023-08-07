Chamberlain Beşiktaş için geliyor

Alex Oxlade-Chamberlain'in güncel piyasa değeri 7 milyon euro.
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Alex Oxlade-Chamberlain'i renklerine bağlıyor.
Sky Sports'un son dakika geçtiği haberde; İngiliz futbolcunun, siyah-beyazlı kulüple görüşmek için 24 saat içerisinde Türkiye'ye geleceği bildirildi.
Liverpool'da geçirdiği 6 sezonun ardından İngiliz ekibiyle sözleşmesi sona eren 29 yaşındaki futbolcunun bonservisi elinde bulunuyor.
Liverpool formasıyla 146 maça çıkan tecrübeli futbolcu, 18 gol atarken 15 de asist kaydetti.