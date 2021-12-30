Spor Çin, milli takımda oynayan futbolcularına dövme yasağı getirdi
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Çin, milli takımda oynayan futbolcularına dövme yasağı getirdi

Ülkenin hükümete bağlı spordan sorumlu yönetim birimi, genç yaş kategorileri de dahil olmak üzere Çin Milli Takımı'nda forma giyen oyuncuların, topluma iyi örnek teşkil etmeleri amacıyla yeni dövme yaptırmalarının yasaklandığını duyurdu.

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Haber Merkezi AA
Çin, milli takımda oynayan futbolcularına dövme yasağı getirdi
Çin Milli takımına 'Dövme' yasağı

Çin, milli takım düzeyindeki futbolcularına topluma iyi örnek oluşturmak amacıyla dövme yasağı getirdi.

Ülkenin hükümete bağlı spordan sorumlu yönetim birimi, genç yaş kategorileri de dahil olmak üzere Çin Milli Takımı'nda forma giyen oyuncuların, topluma iyi örnek teşkil etmeleri amacıyla yeni dövme yaptırmalarının yasaklandığını duyurdu.

Dövmeye disiplin cezası

Yasağın sıkı bir şekilde uygulanması gerektiği belirtilirken dövmesi olan milli futbolculara ise dövmelerini sildirmeleri yönünde uyarıda bulunuldu. Milli oyuncuların, yasağa uymamaları durumunda Çin Futbol Federasyonu tarafından disiplin cezalarına çarptırılabileceği kaydedildi.

Ya silecek ya kapatacak

Öte yandan bazı özel durumlarda takımın kalanının rızasıyla dövmelerin antrenman ve müsabakalar sırasında kapatılmasının kabul edilebileceği belirtildi.

Çin hükümeti, 2018'in ortalarından bu yana internet ortamı ve televizyon ekranlarında ünlü kişilerin dövmelerinin gösterilmemesi yönünde adımlar atıyor. Bu adımlar kapsamında milli takım oyuncusu Zhang Linpeng başta olmak üzere birçok profesyonel futbolcu, kollarını sararak veya uzun kollu formayla dövmelerini gizlemek zorunda kalıyor.

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