Cristiano Ronaldo 37 yaşında Premier Lig tarihine geçti

Manchester United'ın 37 yaşındaki yıldızı Cristiano Ronaldo, Premier Lig'de kırılması zor bir rekora daha imza attı.
Chelsea'ye attığı golle ligdeki gol sayısını 17'ye çıkaran Ronaldo, Premier Lig tarihinde 37 yaşında en çok gole ulaşan futbolcu unvanının sahibi oldu.
- Cristiano Ronaldo, sezon başında Manchester United'a geri dönmüştü. İngiliz ekibinin puan tablosundaki durumu ve aldığı istikrarsız sonuçlar sebebiyle Portekizli yıldızın sezon sonunda takımdan ayrılabileceği iddia edilmişti.
Cristiano Ronaldo bir kez daha sahnede! 😤 @ermanyasar #İbrahimAltınsay #MUNCHE #SSporttaPL pic.twitter.com/V08L0a1B2F
Cristiano Ronaldo bir kez daha sahnede! 😤 @ermanyasar #İbrahimAltınsay #MUNCHE #SSporttaPL pic.twitter.com/V08L0a1B2F— S Sport (@ssporttr) April 28, 2022