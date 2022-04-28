Cristiano Ronaldo 37 yaşında Premier Lig tarihine geçti

Eski Fenerbahçeli Comolli'nin başkanlığını yaptığı Toulouse Ligue 1'e yükseldi

Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli'nin başkanlığını yaptığı Fransız ekibi Toulouse büyük bir başarıya imza attı. Niort'u 2-0 mağlup eden Toulouse, bu sonuçla bitime üç hafta kala Fransa Ligue 1'e yükseldi.



Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte binlerce taraftar sahaya girdi. Büyük bir coşku yaşayan Toulouse taraftarı Ligue 1 sevincini beraber yaşadı.

