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Cristiano Ronaldo 37 yaşında Premier Lig tarihine geçti

Sezon başında Juventus'tan Manchester United'a transfer olan Cristiano Ronaldo, Premier Lig'de tarihe geçti. Chelsea karşısında ligdeki 17. golünü atan Portekizli yıldız, 37 yaşında Premier Lig'de 17 gol atan ilk futbolcu oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cristiano Ronaldo 37 yaşında Premier Lig tarihine geçti
Cristiano Ronaldo, Chelsea'ye attığı golle Premier Lig'deki gol sayısını 17'ye çıkarttı.

Manchester United'ın 37 yaşındaki yıldızı Cristiano Ronaldo, Premier Lig'de kırılması zor bir rekora daha imza attı.

Chelsea'ye attığı golle ligdeki gol sayısını 17'ye çıkaran Ronaldo, Premier Lig tarihinde 37 yaşında en çok gole ulaşan futbolcu unvanının sahibi oldu.

  • Cristiano Ronaldo, sezon başında Manchester United'a geri dönmüştü. İngiliz ekibinin puan tablosundaki durumu ve aldığı istikrarsız sonuçlar sebebiyle Portekizli yıldızın sezon sonunda takımdan ayrılabileceği iddia edilmişti.
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Chelsea'ye attığı golle ulaşılması zor bir istatistiği elde etti.
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