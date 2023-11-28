Cristiano Ronaldo
Asya Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında Al Nassr sahasında Persepolis ile karşı karşıya geldi.
Karşılaşmanın ikinci dakikasında Cristiano Ronaldo'nun ceza alanında yerde kalmasının ardından penaltı noktasını gösterdi.
Hakemin yanına giden 38 yaşındaki futbolcu, pozisyonun penaltı olmadığını söyleyerek kararın değişmesini sağladı. Maçının hakemi Ma Ning, pozisyonu VAR'da izleyip kararını değiştirdi.
Maç golsüz berabere sona erdi. 13 puanla liderlik koltuğunda oturan Al Nassr, son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.