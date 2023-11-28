Al Nassr ve Inter Miami hazırlık maçı yapacak. İki ekip arasındaki özel maçın 2024 yılının şubat ayında Suudi Arabistan'da oynanacağı açıklandı. Dünya futbolunun önemli iki ismi bu karşılaşmayla birlikte belki de son kez birbirlerine rakip olarak sahaya çıkacaklar.