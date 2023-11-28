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Spor

Ronaldo penaltıyı iptal ettirdi

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da forma giyen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, hakemin penaltı kararını değiştirtti. Yıldız ismin itirazı sonrası hakem VAR'a gidip penaltı pozisyonunu iptal etti. Karşılaşma golsüz beraberlikle sonuçlandı.

09:24 - 28/11/2023 Salı
Güncelleme: 09:25 - 28/11/2023 Salı
Yeni Şafak
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

Asya Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında Al Nassr sahasında Persepolis ile karşı karşıya geldi.


Karşılaşmanın ikinci dakikasında Cristiano Ronaldo'nun ceza alanında yerde kalmasının ardından penaltı noktasını gösterdi.


Hakemin yanına giden 38 yaşındaki futbolcu, pozisyonun penaltı olmadığını söyleyerek kararın değişmesini sağladı. Maçının hakemi Ma Ning, pozisyonu VAR'da izleyip kararını değiştirdi.


Maç golsüz berabere sona erdi. 13 puanla liderlik koltuğunda oturan Al Nassr, son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.








#Al Nassr
#Cristiano Ronaldo
#Penaltı
1 saat önce
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