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Spor David Beckhamın çılgın projesi Eski Barcelonayı bir araya getiriyor
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David Beckham'ın çılgın projesi: Eski Barcelona'yı bir araya getiriyor

MLS takımlarından Inter Miami'nin sahibi olan eski yıldız futbolcu David Beckham, Barcelona'da büyük başarılar elde eden oyuncuları bir araya getirmeyi planlıyor. Beckham'ın hedefinde Lionel Messi ve Luis Suarez ile birlikte 2 futbolcu daha bulunuyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​David Beckhamın çılgın projesi: Eski Barcelona Messi, Suarez, Alba ve Busquets bir araya geliyor
Inter Miami'nin sahibi David Beckham

Eski futbolcu David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami, dünyada transfer bombalarını patlatmak için harekete geçti. Beckham'ın, eski Barcelona'yı bir araya getirmek istediği iddia edildi.

Inter Miami Messi, Suarez, Alba ve Busquets için devrede

İngiliz ve İspanyol basınında yer alan haberlerde David Beckham, Messi ve Suarez'i yeniden bir araya getirmek için görüşmelere başladı. Suarez'in sezon sonunda Atletico'dan ayrılacağı ve Messi'nin de PSG'de mutsuz olduğu için MLS'te buluşabilecekleri iddia edildi. Aynı zamanda David Beckham sadece Messi ve Suarez ile değil, Jordi Alba ve Sergio Busquets ile de ilgileniyor.

  • Inter Miami'yi 2018 yılında satın alan Beckham, Higuain, Matuidi, Kieran Gibbs ve DeAndre Yedlin gibi oyuncuları transfer etmişti.

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