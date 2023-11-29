Demir yumruklar madalyaları topladı: Türkiye ‘Kick Boks’ta Dünya Şampiyonu

Türkiye Kick Boks Milli Takımı, Portekiz'deki Büyükler Dünya Şampiyonası'nda madalyaları topladı. Müsabakalarda Türk sporcular 10 altın, 17 gümüş, 14 bronz madalya alarak takım halinde dünya şampiyonluğunu elde etti. Şampiyonlar Türkiye’ye dönüşte büyük coşku ve çiçeklerle karşılandı.





Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, şampiyonluğu ve zirveye giden yolu Yeni Şafak’a anlattı.

Kayıcı, şampiyonluğu “Türkiye Yüzyılı’nın bir nişanesi olarak Cumhuriyet’e armağan” ettiklerini söyledi. Türkiye’de sportif faaliyetlerin spor yapmaktan öte, milli ve manevi duyguların yeşermesinde önemli bir unsur olduğunun dile getiren Başkan Kayıcı, “Nice çocuğumuz, bağımlılıklardan bu sayede arınmış ve de uzak kalmıştır. Diliyorum spor ahlakı ile gençlerimiz dünyayı görecek ve de elde ettikleri başarılar ile ülkelerinde birer örnek yurttaş olacaklardır” dedi.





Kadınlar savunmada güçlü





Bugün 33 bin 672’si erkek, 22 bin 440’ı kadın olmak üzere 56 bin 112 faal lisanslı kick boks sporcusu ve 81 ilde başarılı antrenörleri ile faaliyetlerini devam ettirdiklerini ifade eden Kayıcı, “Hedefimiz yüzde, 40 olan kadın sporcu oranımızı arttırarak cinsiyetler arasında fırsat eşitliği yaratabilmektedir” açıklamasında bulundu.

Federasyonun sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ettiğini belirten Kayıcı, “Kick boks bir dövüş sporu değil bir savunma sporudur. Kadınların savunma sporlarında yer alması, başarılar elde etmesi, toplumsal yapı içinde güçlü bir konumda bulunması bizim önceliğimiz” dedi.





Spor ile kurtarılmış hayatlar





Modern yaşamın madde, alkol, sigara, bilgisayar gibi bağımlılıklarına karşı kick boks sporunun büyük bir rehabilitasyon ve de mücadele alanı olduğuna dikkat çeken Kayıcı, bu dünya şampiyonasında kadın sporcuların 16, erkek sporcularında 25 madalya almasının sevindirici olduğu kadar geliştirilmesi de gereken bir istatistik olduğuna söyledi.





Parakick takımı kuruluyor





2024 yılının mayıs ayında Uluslararası Akdeniz Oyunları Komitesi Başkanı (ICMG) Davide Tizzano’yu ağırlayacak olan Kayıcı, kick boks branşının Akdeniz Oyunları’na dâhil edilmesi için girişimde bulunacaklarının müjdesini verdi. Başkan Kayıcı, “Ülkemizde engelli bireylerin engellerini kaldırmaya yönelik çalışmalarımız devam ediyor, parakick boks takımımızın kurulması için önümüzdeki yıl başvuruları açacağız. İlk aşamada 50 kişilik bir takımın kurulmasını arzu ediyoruz” dedi.







