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Derbi sonrasında taraftarlar soyunma odasına saldırdı: Teknik direktör yaralandı

Derbi sonrasında taraftarlar soyunma odasına saldırdı: Teknik direktör yaralandı

09:3325/09/2024, Çarşamba
G: 25/09/2024, Çarşamba
IHA
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Aleksandar Stanojevic
Aleksandar Stanojevic

Sırbistan'daki Partizan-Kızılyıldız maçları sonrasında olay çıktı. Partizan Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, Kızılyıldız’a 4-0 mağlup oldukları maçın ardından taraftarın saldırısına uğradı.

Sırbistan Ligi’nin 9. haftasında Partizan, konuk ettiği Kızılyıldız’a 4-0’lık skorla mağlup oldu. Mücadelenin ardından Partizan taraftarı, teknik direktörleri Aleksandar Stanojevic’e saldırı düzenlendi.


Aleksandar Stanojevic taraftarın saldırısına uğradı

Soyunma odasına yapılan saldırının ardından Sırp teknik adamın, çıktığı basın toplantısında yüzünde birkaç bölgenin sarılı olduğunu gözlemlendi. 50 yaşındaki çalıştırıcı, basın toplantısında yaptığı açıklamada, taraftarın soyunma odasının camlarını kırdığını ve içeri attıkları yabancı cisimlerin kendisine isabet ettiğini söyledi.


Aleksandar Stanojevic, geçtiğimiz sezon Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor’da 9 ay görev yapmıştı.


#Partizan
#Kızılyıldız
#Aleksandar Stanojevic

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