Derbi sonrasında taraftarlar soyunma odasına saldırdı: Teknik direktör yaralandı

Soyunma odasına yapılan saldırının ardından Sırp teknik adamın, çıktığı basın toplantısında yüzünde birkaç bölgenin sarılı olduğunu gözlemlendi. 50 yaşındaki çalıştırıcı, basın toplantısında yaptığı açıklamada, taraftarın soyunma odasının camlarını kırdığını ve içeri attıkları yabancı cisimlerin kendisine isabet ettiğini söyledi.