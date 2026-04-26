Derbi sonu ortalık karıştı: Fenerbahçeli yıldızı zor ayırdılar (VİDEO)

Fenerbahçe’nin Galatasaray’a 3-0 mağlup olduğu derbinin ardından RAMS Park’ta yaşanan gerginlikte sarı-lacivertlilerin yıldız isminin Galatasaraylı bir görevliye tepki gösterdiği anlar dikkat çekti.
Süper Lig’in 31. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray’a 3-0 mağlup olarak şampiyonluk yarışında ağır bir darbe aldı.
RAMS Park’ta oynanan karşılaşmanın ardından son düdüğün gelmesiyle birlikte sarı-lacivertli futbolcuların soyunma odasına yöneldiği sırada tansiyon yükseldi. Saha içinde ve koridorlara yakın bölgede yaşanan gerginlik dikkat çekti.
Sinirli olduğu görülen Matteo Guendouzi, Galatasaray ekibinde görevli bir ismin alkışla tepki göstermesi üzerine reaksiyon verdi. Fransız futbolcunun söz konusu görevlinin üzerine yöneldiği anlarda, takım arkadaşları ve güvenlik görevlileri araya girerek olayın büyümesini engelledi.