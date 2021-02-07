Spor Diagneden İrfan Can Kahveci göndermeli paylaşım
SÜPER LİG

Diagne'den İrfan Can Kahveci göndermeli paylaşım

Galatasaray'dan kiralık olarak West Bromwich Albion'a transfer olan Mbaye Diagne, derbi sonrası sosyal medya hesabından Fenerbahçe'ye gönderme yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Premier Lig'de 2 maça çıkan Diagne 1 asist kaydetti.
Premier Lig'de 2 maça çıkan Diagne 1 asist kaydetti.

Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray'ın Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ettiği maçın ardından Mbaye Diagne'den imalı bir paylaşım geldi.

Devre arasında Galatasaray'dan Premier Lig ekibi West Bromwich Albion'a kiralanan Senegalli futbolcu, gülücük emojisiyle birlikte kahve görseli paylaşarak Fenerbahçe'ye gönderme yaptı.

  • Bilindiği üzere İrfan Can Kahveci'nin transferinde Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelmiş ve iki kulüp arasında 'kahve' göndermeleri yaşanmıştı.

Diagne'nin paylaşımı;

Diagne'nin derbi sonrası Instagram hikayesinde yaptığı paylaşım.


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