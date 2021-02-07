Diagne'den İrfan Can Kahveci göndermeli paylaşım

Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray'ın Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ettiği maçın ardından Mbaye Diagne'den imalı bir paylaşım geldi.
Devre arasında Galatasaray'dan Premier Lig ekibi West Bromwich Albion'a kiralanan Senegalli futbolcu, gülücük emojisiyle birlikte kahve görseli paylaşarak Fenerbahçe'ye gönderme yaptı.
- Bilindiği üzere İrfan Can Kahveci'nin transferinde Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelmiş ve iki kulüp arasında 'kahve' göndermeleri yaşanmıştı.
Diagne'nin paylaşımı;