Dinamo Kiev'in gol sevinci ortalığı karıştırdı: Kadıköy'de 'Putin' sesleri

Fenerbahçeli taraftarlar, Dinamo Kiev'in attığı gol sonrasında çılgına döndü.
Sarı lacivertli tribünler golü atan Buyalskiy'nin abartılı sevinci sonrasında Ukrayna'yı işgal eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin lehine sloganlar attı.
İşte o anlar;
Fenerbahçe taraftarı, Dinamo Kievli futbolcunun attığı golden sonra abartılı şekilde sevinmesi üzerine “Vladimir Putin” tezahüratı yaptı pic.twitter.com/sTjhNM0n2R
Fenerbahçe taraftarı, Dinamo Kievli futbolcunun attığı golden sonra abartılı şekilde sevinmesi üzerine “Vladimir Putin” tezahüratı yaptı pic.twitter.com/sTjhNM0n2R— Batu Bozkürk (@batubozkurk) July 27, 2022