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Dinamo Kiev'in gol sevinci ortalığı karıştırdı: Kadıköy'de 'Putin' sesleri

Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçında konuk ekip Buyalskiy'nin attığı golle öne geçti ve Kadıköy'de gerginlik yaşandı. Sarı lacivertli tribünler, Ukraynalı futbolcunun gol sevinci sonrasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin lehine sloganlar attı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Dinamo Kievin gol sevinci ortalığı karıştırdı: Kadıköyde Putin sesleri
Fenerbahçeli taraftarlar.

Fenerbahçeli taraftarlar, Dinamo Kiev'in attığı gol sonrasında çılgına döndü.

Sarı lacivertli tribünler golü atan Buyalskiy'nin abartılı sevinci sonrasında Ukrayna'yı işgal eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin lehine sloganlar attı.

İşte o anlar;
Maç uzatmalara gitti

Maç uzatmalara gitti

​Fenerbahçe, Dinamo Kiev'i ağırlıyor
Merakla bekleniyordu

Merakla bekleniyordu

​FED faiz kararını açıkladı.
Türkiye’nin tavrı BMye geri adım attırdı: Davet geri çekildi, Shahid Ermenistan tweetini sildi

​Sağlık Bakanlığı 'Maymun Çiçeği' için rehber yayınladı.

Sayılmayan gol <br>tartışma çıkardı

Sayılmayan gol
tartışma çıkardı

Taraftarlar maçın hakemine tepki gösterdi.

​Sadr yanlısı bir grup Yeşil Bölge'yi işgal etti.
Hızlı başladı

Hızlı başladı

​Galatasaray formasıyla ikinci golünü attı.

​Dolandırılınca 35 yıllık meslek hayatını bırakmaya karar verdi.

'Abi ne olur' diye yalvardı: 15 dakika boyunca polisi beklediler.

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