Dipten zirveye Beşiktaş

Beşiktaş’ta üst üste alınan galibiyetlerle yüzler gülüyor. Süper Lig’in 13. hafta mücadelesinde taraftar desteğini de arkasına alarak etkili bir futbol ortaya koyan siyah-beyazlılar, Kayserispor karşısında 4-1’lik galibiyetle ayrılırken, rakiplerinin puan kaybettiği haftayı iyi değerlendirdi ve puan durumunda 3. sıraya yükselmeyi başardı. Sezon başında lige kötü bir giriş yapan, UEFA Avrupa Ligi’nde üst üste yenilgiler alarak taraftarlarını üzen ve bu periyotta bir de olağanüstü seçim yaşayan siyah-beyazlılar, ilk 6 haftada topladığı 5 puanla ligin dibine demir atmıştı. Sivasspor mağlubiyetinin ardından sahasında Göztepe’yi yenen Beşiktaş, ardından çıktığı 4 lig maçında Rizespor ve Başakşehir’le berabere kalırken, Gaziantep FK ve Trabzonspor deplasmanlarında ise puan alamadı. 6 hafta sonunda 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan, attığı 8 gole karşılık kalesinde 12 gol gören siyah-beyazlı ekip, ligde yalnızca Kayserispor ve Gençlerbirliği’ni geçmeyi başarmıştı ve 5 puanla 16. sırada yer alıyordu.

7 maçta 19 puan

Abdullah Avcı: Elneny için yönetim çalışma yapacaktır Süper Lig’in 13. haftasında Kayserispor’u taraftarı önünde 4-1 mağlup ederek puanını 24 yapan ve ligde 3. sıraya yükselen Beşiktaş’ta Teknik Direktör Abdullah Avcı karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları cevapladı. Güzel duygular yaşadıklarını söyleyen Abdullah Avcı, “İlk yarıda istekli ve baskılı oynadık. Oyuncularım bir an önce sonuç almak istediler ve üç gol buldular. Daha iyisini yapmak için uğraşacağız, eksiklerimiz de var. Sezon başına göre geldiğimiz bu noktada oyuncularıma, yönetime, camianın içindeki enerjiye teşekkür ediyorum. Taraftarımıza da teşekkür ediyorum. Oğuzhan ve Lens’e sahip çıktıkları için, Atiba’nın çıkması sırasında verdikleri destek, sonunda alışkın olmadığım çok güzel duyguların yaşandığı bir durumdan dolayı ve pazartesi gelip destekledikleri için taraftarlara sonsuz teşekkürler ediyorum. Beşiktaş ile ilgili karar verirken Metin Tekin’e gitmiştim. Bana ’Beşiktaş’ın duygusu ve ruhu başkadır’ demişti. Umarım bunlar katlanarak devam eder” açıklamasını yaptı.“Umarım sonunu da getiririz”Beşiktaş taraftarının maçın ardından kendisini tribüne çağırmasıyla ilgili de konuşan Avcı, “Buraya girince tutkuyu daha iyi anlıyorsunuz. Bütün tribünleri dolaştım. Herhalde anısı uzun süre bende kalacak. Umarım sonunu da getiririz. Hep beraber güzel günler adım adım gelsin” dedi.Beşiktaşımız, Süper Lig'in 13. haftasında İ.M. Kayserispor'u 4-1 mağlup etti 😎🦅🔥#Beşiktaş pic.twitter.com/jgdQX3yFOI— Beşiktaş JK (@Besiktas) December 2, 2019 Hiçbir oyuncuyu kaybetmek istemediğini de söyleyen Avcı, “Bazen oyuncuyu kazanmak için fırsatlar vardır. Bugün öyle bir fırsattı, taraftarlar da buna destek verdi. Her oyuncu bize lazım olacak. Eleştiri bu oyunun içinde var. Oyunla ilgili eleştirilere saygı duydum, olmayanlara da suç duyurusunda bulundum. 5 maçla antrenörlüğümü tartışmayın, yüz kızartıcı suç işlemiyoruz. Oyunu daha iyi hale nasıl getireceğimizi düşünüyoruz. Teknik ekibime teşekkür ediyorum, en dalgalı dönemde yanımda durdular. Beşiktaş’ın karakterinde isyan vardır. 5-6. haftadan itibaren biz bunu yaptık. 5 maç iyi gitmezken ’Beşiktaş şampiyonluğa oynayacak’ diyordum. Yakaladığımız ivmeyi devre arasına nasıl götüreceğimizin planlamasını yapıyoruz. Büyük camialarda duygular anlık olur. Şu an güzel gidiyor. Taraftar bu desteği verdikçe her zaman ayağa kalkan, dik duran Beşiktaş olacak” ifadelerini kullandı.“Atiba istediği sürece oynayacak”Takımın en formda isimlerinden olan ve bugün siyah-beyazlıların ilk golünü atan Atiba’ya da değinen Avcı, “Atiba, cumartesi günü antrenmana çıktı. Kendisi oynamak istediği sürece oynayacak. Yönetim kuruluyla karar vereceğiz. Kaybetmeden devam edilmesi gereken oyunculardan biri. Faydalanabildiğimiz kadar faydalanacağız” dedi.Bütçeyi nasıl kullanmak istediğini de söyleyen Avcı, “Sezon başında, geçen sezondan bazı ödemeler vardı. Bankalar Birliği ile anlaşıldıktan sonra ’Transfer yapmayın içeriyi kapatın’ demiştim. Benim için her zaman kurumum değerlidir. 28 oyuncum var. Yönetim kurulu da geldiği günden itibaren önemli çabalar sarf etti ve mesafeler kat ediyor. Başkanımız bugün Ümraniye’ye geldi başarılar diledi. Kendisi ’Parayı haftaya vereceğim’ diyor ve ödemeyi yapıyor” diyerek ekonomik duruma da değindi.Son olarak kiralık olarak forma giyen Elneny ile ilgili de konuşan Avcı, “Kulübün ekonomik şartlarına göre nasıl hareket edebilirsek ona göre hareket edeceğiz. Elneny, Arsenal’ın oyuncusu, mali yükümlülüğü fazla ama yönetim kurulu muhakkak çalışma yapacaktır” diyerek sözlerini tamamladı.Büyük buluşma 🙌💪#AvZamanı pic.twitter.com/feZHLD1A9z— Beşiktaş JK (@Besiktas) December 2, 2019

Taraftar kazanıldı

Sezon başında karamsarlık havası yaşayan ve futbolcularla yönetimi sürekli protesto eden, teknik heyetin istifasını isteyen camia, 13. haftada şampiyonluk iddiasını güçlendiren, takım, teknik direktör, yönetim ve taraftar arasında büyük bir kenetlenme yaşamaya başlayan bir camiaya dönmüş durumda. Yönetimin ve teknik heyetin altını önemle çizdiği ve en önemli konu olarak gördükleri şey olan taraftar desteğinin de Kayserispor maçıyla iyiden iyiye hissedilmesi takım ve yönetim için en büyük mutluluk. Taraftar desteğinin artması yöneticilerin, teknik heyetin ve futbolcuların “Artık taraftar arkamızda, bundan sonra önümüz daha aydınlık” sözlerini sarf etmesini de sağlıyor.

Udinese’nin gözü Dorukhan’da İtalya Serie A ekiplerinden Udinese, Dorukhan Toköz’ü takip ediyor. Sezon başında bu futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen ancak hedefine ulaşamayan İtalyan ekibi, sakatlığı bulunan yıldız futbolcuyu yakından takip ediyor.Dorukhan’ın iyileşme sürecini takip eden ve bu futbolcunun sahalara dönüşüyle ilgili bilgi alan Udinese’li yetkililer, Dorukhan’ın devre arasında çalışmalara başlayacağını öğrendi. Dorukhan konusunda ocak ayında Beşiktaş’ın kapısını çalmayı hedefleyen Udinese, genç oyuncunun sakatlık raporuna göre transferi yaz sezonuna da bırakabilir. Ancak Beşiktaş Yönetimi de Dorukhan konusunda aceleci davranmak istemiyor.Devre arasında düz koşulara başlaması beklenen yıldız oyuncunun, yazın gerçekleşecek olan Avrupa Şampiyonası’nda A Milli Takım kadrosunda yer alması halinde değerinin artacağını düşünen yöneticiler, özellikle Dorukhan’ın sakat olması nedeniyle fırsat kollayan ekiplerin transfer taleplerini değerlendirmeyi düşünmüyor.

Elneny yine damga vurdu

Büyük umutlarla Beşiktaş’a alınan Muhammed Elneny son maçzlarda olduğu gibi Kayserispor karşısında göz kamaştıran bir performans sergiledi. Mısırlı oyuncu, yüzde 90 isabetli pas oranıyla oynarken, girdiği 11 ikili mücadelenin 8’inden de galip çıktı. Deneyimli oyuncu, güzel futbolunu bir de asistle süsledi. Enzo Roco da Kayserispor karşısında adeta kusursuz oynadı. Şilili stoper, yüzde yüz ayağa pas isabetiyle 90 dakikayı tamamladı. Kayserispor maçı Oğuzhan Özyakup için de moral oldu. Takıma girmekte zorlanan tecrübeli futbolcu, yaklaşık bir yıl sonra bir Süper Lig maçında asist yapma sevinci yaşadı.

Kral’ın dönüşü muhteşem oldu

Beşiktaş’ın yıldız golcüsü Burak Yılmaz, form tutmaya başladı. Bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle takıma geç katılan ve performansını tam olarak oturtamayan golcü oyuncu, son 2 maçta attığı gollerle siyah-beyazlı takımın en etkili ismi oldu. 4-1 kazanılan Kayserispor maçında 2 gol atıp 1 de asist yapan Burak, özellikle karşılaşmanın son bölümünde yaptığı pres ve savunmaya yardımıyla taraftardan da büyük alkış aldı. Geride kalan 13 haftanın 8’inde forma giyen milil futbolcu, bu maçlarda 5 gol atarken, 2 de gol pası verdi. 8 maçta 639 dakika forma giyen ve 5 gol ve 2 asistle 7 gole direkt etki eden yıldız golcü, her 91 dakikada 1 gole etki etmiş oldu.