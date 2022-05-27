Domenec Torrent: "Daha gelmeden bizi linç ettiler"

Galatasaray’ın İspanyol teknik direktörü Domenec Torrent, bir televizyon kanalında soruları cevapladı.

"Florya’yı bulduğum gibi bırakmam"

Göreve geldiğinde Florya’nın içinin bomboş olduğu şeklindeki sözlerine açıklık getiren Torrent, “Bilgisayar programları yoktu, temizlik elemanları ve hijyenik bir ortam yoktu. Yerlerde eşyalar, ortada çıkarılıp bırakılmış kablolar vardı. Sanki terkedilmiş gibiydi. Önce sistemi kurmak ve analizlerde bize yardımcı olsunlar diye akademiden 2 tane arkadaşımızı çağırdık ve düzenimizi kurup çalışmaya başladık. Ama ben size söz veririm ki eğer biz gönderilirsek Florya’yı bulduğumuz gibi bırakmayacağız” ifadelerini kullandı.

"Şampiyon oluruz diye kimseyi kandırmadım"

Bir soru üzerine asla şampiyonluk sözü veremeyeceğini dile getiren Torrent, “Ben asla kandırmam insanları, asla yapmam onu. Önümüzdeki sezon şöyle kazanacağız, böyle yapacağız, şampiyon olacağız gibi konuşmam ben. Ancak 90 ’lara kadar herkes eforunu sonuna kadar vereceğinin sözünü veririm. Kendi stilimizin olacağının sözünü verebilirim ve taraftarın sahaya çıkıp mücadele eden takımıyla gurur duyacağının sözünü verebilirim” dedi.

"Kalırsam önceliğim Türk oyuncular"

REKLAM

Gelecek sezonki planlamasıyla ilgili de konuşan 59 yaşındaki çalıştırıcı, “Takım gençleştirilebilir. Fikir zaten bu. İyi oyuncularımızı kiraya vermişiz, onların geri kazanılması lazım. Önümüzdeki sezon zaten 4 Türk oyuncu oynatma şartı var. Benim sportif direktörümüz Sensibile’ye de söylediğim gibi ilk önceliğim Türk oyuncular. Şöyle diyelim; 1- Türk oyuncular 2- Akademi, 3- Eksik kalan bölgelere bütçemizin el verdiği en iyi yapancılar” diye konuştu.

Torrent ayrıca kendisi ile ekibinin daha göreve gelmeden linç edildiğini ve ön yargıyla karşılaştıklarını da aktardı.



