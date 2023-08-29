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Spor

Dortmund Berisha'yı istiyor

Augsburg forması giyen eski Fenerbahçeli Mergim Berisha'ya Alman devi Borussia Dortmund talip oldu.

10:43 . 29/08/2023 Salı
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Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro.

Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro.

Borussia Dortmund, eski Fenerbahçeli Mergim Berisha'yı kadrosuna katmak istiyor.


Sky DE'nin aktardığı habere göre:

Borussia Dortmund, Mergim Berisha'yı kadrosuna katmak istiyor. Augsburg, bu transfer için Dortmund'dan 15 milyon Euro talep ediyor.


Geçen sezon başında sarı-lacivertlilerden Alman ekibi Augsburg'a kiralanan Berisha, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti.


Augsburg sezon başı sözleşmesinde bulunan satın alma opsiyonunu 4 milyon Euro'yu kullanarak Alman oyuncuyu kadrosuna kattı.


Berisha'nın Alman ekibiyle 2027 sezonunun sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor. Geçtiğimiz sezon toplamda 24 maça çıkıp 10 gol atıp 4 asistlik katkı sağladı.








#Fenerbahçe
#MKE Ankaragücü
#Eryaman Stadyumu
#Zemin
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