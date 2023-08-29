Dortmund Berisha'yı istiyor

Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro.
Borussia Dortmund, eski Fenerbahçeli Mergim Berisha'yı kadrosuna katmak istiyor.
Borussia Dortmund, Mergim Berisha'yı kadrosuna katmak istiyor. Augsburg, bu transfer için Dortmund'dan 15 milyon Euro talep ediyor.
Geçen sezon başında sarı-lacivertlilerden Alman ekibi Augsburg'a kiralanan Berisha, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti.
Augsburg sezon başı sözleşmesinde bulunan satın alma opsiyonunu 4 milyon Euro'yu kullanarak Alman oyuncuyu kadrosuna kattı.
Berisha'nın Alman ekibiyle 2027 sezonunun sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor. Geçtiğimiz sezon toplamda 24 maça çıkıp 10 gol atıp 4 asistlik katkı sağladı.