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Dünya futbolu yasta: Pele hayatını kaybetti

Dünya futbolunun efsane ismi Pele, 82 yaşında hayatını kaybetti. Brezilyalı eski futbolcu uzun süredir kanser tedavisi görüyordu. Dünya Kupası döneminde ağrıları artan futbol adamı hastaneye yatırılmıştı. Pele, futbol kariyeri boyunca üç kez Dünya Kupası kazanma başarısı göstermiş ve bunu başaran tek futbolcu olmuştu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Dünya futbolu yasta: Pele hayatını kaybetti
Pele üç kez Dünya Kupası kazanma başarısı göstermişti.

Dünya futbolunun efsane ismi Pele, 82 yaşında hayatını kaybetti.

Pele'nin kariyerine dair önemli detaylar;

-Edson Arantes do Nascimento veya bilinen adıyla Pele, 23 Ekim 1940 tarihinde dünyaya geldi. Aile tarafından Pepe takma adıyla çağrılırdı ama kuzenleri ve küçük arkadaşları tarafından yaramaz anlamına gelen Peli lakabı takıldı, bu lakap zamanla Pele oldu.

-1956'dan emekli olduğu 1977'e kadar, hazırlık maçları da dahil olmak üzere oynadığı 1363 maçta attığı 1279 gol Guinness Dünya Rekorları'na girdi.

-Tüm zamanların en iyi futbolcularından biri olarak kabul edilen Pele; Franz Beckenbauer, Alfredo Di Stefano ve Karl-Heinz Rummenigge gibi futbolcuların yanı sıra FIFA tarafından da "En iyisi" olarak nitelendirildi. 2000'de Diego Maradona ile birlikte FIFA Yüzyılın Oyuncusu ödülünü kazandı.

-Pele 15 yaşındayken Santos, 16 yaşındayken Brezilya milli futbol takımı için oynamaya başladı. 17 yaşındayken 1958 Dünya Kupası finalinde attığı gol, onu bir Dünya Kupası finalinde gol atan en genç futbolcu yaptı.


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