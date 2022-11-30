Spor Dünya Kupasında puan, averaj ve sarı kart eşitliğinde gruptan nasıl çıkılır?
FUTBOL FUTBOL

Dünya Kupası'nda puan, averaj ve sarı kart eşitliğinde gruptan nasıl çıkılır?

Dünya Kupası'nda grup aşamasında takımlar son 16'ya kalma mücadelesi veriyor. Bu aşamada takımlar arasında puan, averaj ve sarı kart eşitliği durumu yaşanabiliyor. Peki bu durumda takımlar gruptan neye bakılarak çıkabiliyor? Detayları sizler için derledik.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Dünya Kupasında puan, averaj ve sarı kart eşitliğinde gruptan nasıl çıkılır?
Suudi Arabistan-Meksika

2022 Dünya Kupası'nda 3. karşılaşmalar öncesinde "Puan, averaj ve sarı kart eşitliği durumunda nasıl bir yol izlenecek?" sorusu gündeme geldi.

2022 Dünya Kupası'nda 8 grup ve 32 ekip bulunuyor. Gruplarında ilk iki sırayı alacak takımlar bir üst tura yükselecek. Ancak 3. maçlar sonunda takımların puanlarının eşit olması söz konusu.

Bu durumda göz önünde bulundurulacak kriterler şöyle;

  • 1-Genel averaja bakılacak
  • 2-Hangi takımın daha çok gol attığına bakılacak
  • 3-Puanları eşit olan takımların aralarında oynadıkları maça bakılacak
  • 4-Puanları eşit olan takımların aralarında oynadıkları maçlardaki gol averajına bakılacak
  • 5-Puanları eşit olan takımların aralarında oynadıkları maçlarda attıkları gol sayısına bakılacak
  • 6-Disiplin puanına bakılacak, az olan tur atlayacak (Burada yapılacak puanlama sisteminde, maçlarda sarı kart gören oyuncular için 1, ikinci sarıdan kırmızı kart görenler için 3, direkt kırmızı kart görenler için 4, sarı kart görüp ardından direkt kırmızı kart gören oyuncular için ise 5 ceza puanı yazılacak.)
Birlikte turladılar

Birlikte turladılar

​Arjantin ve Polonya son 16 turuna yükseldi.
Galibiyet yetmedi

Galibiyet yetmedi

​Suudi Arabistan ve Meksika Dünya Kupası'na veda etti.
Son 16 turu eşleşmeleri

Son 16 turu eşleşmeleri

​Dünya Kupası'nda son 16 turunda 4 eşleşme belli oldu.
Messi penaltı kaçırdı

Messi penaltı kaçırdı

Messi, Polonya kalecisi Wojciech Szczesny'yi geçemedi.
2022 Dünya Kupası rehberi

2022 Dünya Kupası rehberi

​Katar'daki organizasyona dair bilinmesi gereken tüm detaylar burada.
Kupanın fikstürü

Kupanın fikstürü

Dünya Kupası'nda hangi maç, ne zaman oynanacak?
Fenerbahçe'den gollü prova

Fenerbahçe'den gollü prova

​Sarı lacivertliler hazırlık maçında İspanyol rakibini yendi.
Joao Pedro sakatlandı

Joao Pedro sakatlandı

​Oyundan çıkarken, gözyaşlarına hakim olamadı.
19 kişi tutuklandı

19 kişi tutuklandı

​Derbide çıkan olaylar nedeniyle 28 kişi adliyeye sevk edilmişti.
Avustralya son 16'da

Avustralya son 16'da

​Danimarka'yı 1-0 yenen Avustralya, bir üst tura çıktı
Galibiyet yetmedi

Galibiyet yetmedi

Tunus, Fransa'yı yenmesine rağmen Dünya Kupası'na veda etti
Pele'den kötü haber

Pele'den kötü haber

Pele, sağlık sorunları sebebiyle hastaneye kaldırıldı
Travma tespit edildi

Travma tespit edildi

​Fenerbahçe'de Arda Güler sakatlandı.
'En büyük fark tempo'

'En büyük fark tempo'

Antalya'da kamp yapan ​Hull City'de Liam Rosenior açıklamalar yaptı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.