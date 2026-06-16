Dünya Kupası'nda vize krizi! Golcü futbolcu kalan maçlara çıkamayabilir

Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenlediği 2026 Dünya Kupası'nda, saha dışı bürokratik engeller İran Milli Takımı'nda büyük bir krize yol açtı. İran resmi haber ajansı IRNA'nın aktardığı bilgilere göre; takımın golcü isimlerinden Mehdi Torabi, vize süresinin dolması nedeniyle turnuvanın ortasında ülkeden ayrılma riskiyle karşı karşıya kaldı.

Krizin temel nedeni, futbolculara turnuva öncesinde sağlanan vize türlerindeki farklılıktan kaynaklanıyor. İran Milli Takımı'ndaki diğer tüm futbolcular, turnuva süreci boyunca Kuzey Amerika ülkelerine serbestçe çoklu giriş-çıkış yapabilecek şekilde (multiple vize) onay almışken, Mehdi Torabi'nin vizesi konsolosluk tarafından yalnızca "tek giriş-çıkışlı" (single vize) olarak düzenlendi.

İran'ın Dünya Kupası turnuvası kapsamında oynadığı Yeni Zelanda karşılaşmasının tamamlanmasıyla birlikte, Torabi'ye tahsis edilen tek girişlik yasal sürenin sonuna gelindi. Bugün itibarıyla vize geçerliliği sona eren 31 yaşındaki hücum oyuncusu, şu anki mevcut hukuki duruma göre takımın turnuvadaki ilerleyen maçlarında yasal olarak ABD sınırları içinde bulunamayacak ve sahaya çıkamayacak.