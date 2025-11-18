Dünya şampiyonu paralimpik bisikletçi Paige Greco hayatını kaybetti

Avustralya'nın başarılı paralimpik sporcusu Paige Greco, hayatını kaybetti. Paralympics Australia ve AusCycling kurumlarından yapılan ortak açıklamada, 28 yaşındaki sporcunun evinde geçirdiği ani bir rahatsızlığın ardından yaşamını yitirdiği kamuoyuna duyuruldu. Serebral palsi (beyin felci) hastası olan ve C3 sınıfında yarışan Greco, uluslararası arenada elde ettiği başarılarla adından söz ettirmişti.





Kariyeri boyunca olağanüstü başarılara imza atan Greco'nun madalya koleksiyonu oldukça zengindi: Dünya Pist Şampiyonası'nda 3 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı. Dünya Yol Şampiyonası'nda ise 1 altın ve 3 bronz madalyayı ülkesine getirdi. En büyük başarısını 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’nda elde eden Greco, C1–3 kadınlar takip yarışında altın madalyanın sahibi olmuştu.





AusCycling Üst Yöneticisi Marne Fechner, bu trajik haber nedeniyle duydukları büyük üzüntüyü dile getirdi. Fechner, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:



