Dünya şampiyonu paralimpik bisikletçi Paige Greco hayatını kaybetti

13:0918/11/2025, Salı
En büyük başarısını 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’nda elde eden Greco, C1–3 kadınlar takip yarışında altın madalyanın sahibi olmuştu.

Avustralyalı paralimpik bisikletçi Paige Greco, 28 yaşında geçirdiği ani bir rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Paralympics Australia ve AusCycling tarafından yapılan açıklamada, evinde yaşadığı rahatsızlığın ardından vefat eden Greco'nun, kariyeri boyunca elde ettiği sayısız madalya ile spor tarihine geçtiği belirtildi. Serebral palsi hastası olan ve C3 sınıfında yarışan Greco, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları da dâhil olmak üzere, altı kez Dünya Şampiyonu olmuştu.

Avustralya'nın başarılı paralimpik sporcusu Paige Greco, hayatını kaybetti. Paralympics Australia ve AusCycling kurumlarından yapılan ortak açıklamada, 28 yaşındaki sporcunun evinde geçirdiği ani bir rahatsızlığın ardından yaşamını yitirdiği kamuoyuna duyuruldu. Serebral palsi (beyin felci) hastası olan ve C3 sınıfında yarışan Greco, uluslararası arenada elde ettiği başarılarla adından söz ettirmişti.


Kariyeri boyunca olağanüstü başarılara imza atan Greco'nun madalya koleksiyonu oldukça zengindi: Dünya Pist Şampiyonası'nda 3 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı. Dünya Yol Şampiyonası'nda ise 1 altın ve 3 bronz madalyayı ülkesine getirdi. En büyük başarısını 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’nda elde eden Greco, C1–3 kadınlar takip yarışında altın madalyanın sahibi olmuştu.


AusCycling Üst Yöneticisi Marne Fechner, bu trajik haber nedeniyle duydukları büyük üzüntüyü dile getirdi. Fechner, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:


"Paige, sporumuzun en üst seviyelerinde olağanüstü başarılar elde eden sıra dışı bir atletti. Bundan da öte, etrafındaki herkesin hayatına pozitif ruhu ve cesur bakışıyla dokundu."

