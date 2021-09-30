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Dünyaca ünlü oyuncuyu Avrupa Ligi maçı öncesi ülkeye sokmadılar

Son yıllarda eşine benzeri az rastlanılacak bir olay yaşandı. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'nin, UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacağı Legia Varşova maçı öncesinde yıldız golcü Kelechi Iheanacho, Polonya'ya alınmadı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Dünyaca ünlü oyuncuyu Avrupa Ligi maçı öncesi ülkeye sokmadılar
Kelechi Iheanacho 2017 yılında 27.7 milyon euro karşılığında Manchester City'den transfer edilmişti.

UEFA Avrupa Ligi ikinci hafta maçlarında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City deplasmanda Polonya takımlarından Legia Varşova ile karşı karşıya gelecek. Fakat bu mücadele öncesinde flaş bir olay yaşandı.

Ülkeye almadılar

Leicester City'nin Nijeryalı forveti Kelechi Iheanacho, bu karşılaşma için Polonya'ya götürülmesine rağmen, görevliler tarafından ülkeye sokulmadı.

  • Yıldız oyuncunun kulüp tarafından hazırlanan belgelerinde sorun çıktığı ve vize problemi yaşandığı öğrenildi. 24 yaşındaki oyuncu Leicester City'nin Varşova ile oynayacağı karşılaşmada görev yapamayacak.

Kelechi Iheanacho bu sezon 9 maçta, 2 gol ve 2 asistle oynadı.
Kelechi Iheanacho bu sezon 9 maçta, 2 gol ve 2 asistle oynadı.
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