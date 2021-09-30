Dünyaca ünlü oyuncuyu Avrupa Ligi maçı öncesi ülkeye sokmadılar

UEFA Avrupa Ligi ikinci hafta maçlarında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City deplasmanda Polonya takımlarından Legia Varşova ile karşı karşıya gelecek. Fakat bu mücadele öncesinde flaş bir olay yaşandı.
Ülkeye almadılar
Leicester City'nin Nijeryalı forveti Kelechi Iheanacho, bu karşılaşma için Polonya'ya götürülmesine rağmen, görevliler tarafından ülkeye sokulmadı.
- Yıldız oyuncunun kulüp tarafından hazırlanan belgelerinde sorun çıktığı ve vize problemi yaşandığı öğrenildi. 24 yaşındaki oyuncu Leicester City'nin Varşova ile oynayacağı karşılaşmada görev yapamayacak.