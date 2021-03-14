Dünyanın en güzel golü olmaya aday: Erik Lamela Arsenal'e unutulmaz bir gol attı

Tottenham'ın Arjantinli orta saha oyuncusu Erik Lamela, takımını Arsenal karşısında 1-0 öne geçirdi. Lamela'nın 'rabona' stilinde yaptığı vuruş ve bu vuruşun golle sonuçlanması futbolseverleri mest etti.

Atılan gol sonrasında sosyal medyada binlerce mesaj paylaşılırken Lamela'nın attığı golün dünyanın en iyi gollerinden biri olmaya aday olduğu belirtildi.

İşte Erik Lamela'nın attığı gol;

Erik Lamela’dan uzun yıllar unutulmayacak bir gol! Arjantinli oyuncu, rabona vuruşuyla takımı Tottenham’ı Arsenal karşısında 1-0 öne geçirdi! #ARSTOT #SSporttaPL #PremierLeague @orkunco @ekehale pic.twitter.com/0XQQ62S7WH — S Sport (@ssporttr) March 14, 2021

Lamela'nın yıllar önce UEFA Avrupa Ligi'nde Asteras'a attığı gol;