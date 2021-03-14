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Dünyanın en güzel golü olmaya aday: Erik Lamela Arsenal'e unutulmaz bir gol attı

Tottenham'ın Arsenal ile oynadığı Londra Derbisi'nde Erik Lamela muhteşem bir gole imza attı. Futbol kariyerinde rabona vuruşlarıyla bilinen Arjantinli yıldız, Arsenal'e attığı unutulmaz golle takımını 1-0 öne geçirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Erik Lamela'nın gol sevincine takım arkadaşının tepkisi.
Erik Lamela'nın gol sevincine takım arkadaşının tepkisi.

Tottenham'ın Arjantinli orta saha oyuncusu Erik Lamela, takımını Arsenal karşısında 1-0 öne geçirdi. Lamela'nın 'rabona' stilinde yaptığı vuruş ve bu vuruşun golle sonuçlanması futbolseverleri mest etti.

Atılan gol sonrasında sosyal medyada binlerce mesaj paylaşılırken Lamela'nın attığı golün dünyanın en iyi gollerinden biri olmaya aday olduğu belirtildi.

İşte Erik Lamela'nın attığı gol;

Lamela'nın yıllar önce UEFA Avrupa Ligi'nde Asteras'a attığı gol;

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