Düzceli haltercilerden 4 madalya

Sinop’ta yapılan Okul Sporları Halter Türkiye Şampiyonası’nda Düzceli sporculardan Emirhan İnce 49 kilo sıkletinde, Tuğba Kıvıkoğlu 59 kilo sıkletinde, Ecmel Cebeci 45 kilo sıkletinde Türkiye şampiyonu oldu. Muhammet Ali Soğan ise 89 kilo sıkletinde Türkiye üçüncülüğü elde etti.

Sporcular elde ettikleri bu başarılar sayesinde üç Türkiye şampiyonluğu, bir Türkiye üçüncülüğü ile üç altın ve bir bronz madalyayı Düzce’ye kazandırdı.