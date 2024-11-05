Dzeko ve Hajradinovic'e milli davet: İki zorlu maça çıkacaklar

Süper Lig'de forma giyen Edin Dzeko ve Haris Hajradinovic, UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup'ta mücadele eden Bosna Hersek Milli Takımı'nın aday kadrosuna davet edildi.
Bosna Hersek A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergej Barbarez, UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup'ta Almanya ve Hollanda ile yapacakları maçların aday kadrosunu açıkladı. Başkent Saraybosna'da basın toplantısı düzenleyen Barbarez'in açıkladığı 26 kişilik aday kadroda, Fenerbahçe'den Dzeko ve Kasımpaşa'dan Hajradinovic de yer aldı.
Bosna Hersek, UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup'ta 16 Kasım'da Almanya deplasmanına gidecek ve 19 Kasım'da Hollanda'yı konuk edecek.