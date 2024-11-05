Dzeko ve Hajradinovic'e milli davet: İki zorlu maça çıkacaklar

Bosna Hersek A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergej Barbarez, UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup'ta Almanya ve Hollanda ile yapacakları maçların aday kadrosunu açıkladı. Başkent Saraybosna'da basın toplantısı düzenleyen Barbarez'in açıkladığı 26 kişilik aday kadroda, Fenerbahçe'den Dzeko ve Kasımpaşa'dan Hajradinovic de yer aldı.