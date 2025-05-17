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Efeler Yolu Ultra Trail ile tarih ve doğa tutkunları İzmir'de buluşuyor

Efeler Yolu Ultra Trail ile tarih ve doğa tutkunları İzmir'de buluşuyor

Metin Kanlıkoyak
08:5017/05/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Efeler Yolu Ultra Trail İzmir'de gerçekleştirilecek.
Efeler Yolu Ultra Trail İzmir'de gerçekleştirilecek.

İzmir’de doğayla iç içe bir maraton heyecanı başlıyor. 24-25 Mayıs 2025 tarihlerinde düzenlenecek Efeler Yolu Ultra Trail, spor ve macera tutkunlarını eşsiz bir coğrafyada buluşturacak. Beş farklı parkurda gerçekleşecek organizasyon, hem doğa severlere hem de atletizm meraklılarına unutulmaz bir deneyim sunacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, İzmir Valiliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın destekleriyle Argeus Travel & Events tarafından organize edilen yarış, Atletizm Federasyonu ve M1G Arama Kurtarma iş birliğiyle gerçekleşecek.

500 kilometrelik efsane rota: Efeler Yolu

Efeler Yolu, İzmir Bornova’dan başlayarak Nif Dağı ve Bozdağ sıradağlarını geçecek, Kiraz yaylalarını dolaşarak Aydın üzerinden Efes-Selçuk’ta bulunan Meryemana’da son bulacak. 500 kilometrelik bu kültür rotası, efe ve zeybek temasıyla tarihi bir yolculuğa çıkaracak. 27 ana etap ve 1 alternatif hat olmak üzere 28 etaptan oluşan Efeler Yolu, UNESCO mirası niteliğindeki zenginlikleriyle dikkat çekiyor. 2023 yılında “Green Destinations Top 100 Stories” listesine giren rota, doğayla uyumlu turizm yaklaşımıyla da örnek gösteriliyor.

5 zorlu parkurda binlerce adım

Ultra maraton, 80K, 50K, 30K, 15K ve 5K olmak üzere beş farklı kategoride düzenlenecek. Yarışlar İzmir’in Ödemiş ilçesine bağlı tarihi Birgi Mahallesi'nden başlayacak ve yine burada son bulacak. Parkurlar, yüksek irtifalarda doğa ve tarih iç içe geçerken zorlu tırmanışlara sahne olacak:

80K:
3.600 m+ tırmanış / Birgi – Ovacık – Tekke – Bozdağ Kayak Merkezi – Karakoyun Yaylası – Bozdağ Zirve – Birgi
50K:
2.700 m+ tırmanış / Aynı güzergahın daha kısa versiyonu
30K:
1.300 m+ tırmanış / Birgi – Ovacık – Tekke – Birgi
15K
– 5K: Birgi çevresinde kısa mesafe parkurlar

Doğa sporlarının kalbinin atacağı bu eşsiz organizasyon için kayıtlar 19 Mayıs Pazartesi günü sona erecek.

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