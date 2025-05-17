Efeler Yolu Ultra Trail ile tarih ve doğa tutkunları İzmir'de buluşuyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı, İzmir Valiliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın destekleriyle Argeus Travel & Events tarafından organize edilen yarış, Atletizm Federasyonu ve M1G Arama Kurtarma iş birliğiyle gerçekleşecek.

500 kilometrelik efsane rota: Efeler Yolu

Efeler Yolu, İzmir Bornova’dan başlayarak Nif Dağı ve Bozdağ sıradağlarını geçecek, Kiraz yaylalarını dolaşarak Aydın üzerinden Efes-Selçuk’ta bulunan Meryemana’da son bulacak. 500 kilometrelik bu kültür rotası, efe ve zeybek temasıyla tarihi bir yolculuğa çıkaracak. 27 ana etap ve 1 alternatif hat olmak üzere 28 etaptan oluşan Efeler Yolu, UNESCO mirası niteliğindeki zenginlikleriyle dikkat çekiyor. 2023 yılında “Green Destinations Top 100 Stories” listesine giren rota, doğayla uyumlu turizm yaklaşımıyla da örnek gösteriliyor.

5 zorlu parkurda binlerce adım

Ultra maraton, 80K, 50K, 30K, 15K ve 5K olmak üzere beş farklı kategoride düzenlenecek. Yarışlar İzmir’in Ödemiş ilçesine bağlı tarihi Birgi Mahallesi'nden başlayacak ve yine burada son bulacak. Parkurlar, yüksek irtifalarda doğa ve tarih iç içe geçerken zorlu tırmanışlara sahne olacak:

80K: 3.600 m+ tırmanış / Birgi – Ovacık – Tekke – Bozdağ Kayak Merkezi – Karakoyun Yaylası – Bozdağ Zirve – Birgi

50K: 2.700 m+ tırmanış / Aynı güzergahın daha kısa versiyonu

30K: 1.300 m+ tırmanış / Birgi – Ovacık – Tekke – Birgi

15K – 5K: Birgi çevresinde kısa mesafe parkurlar