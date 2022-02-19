Efelerin sultanı: Zozan Atakul

Mardin’in Midyat ilçesini Voleybol 2. Ligi’nde temsil eden Midyat Belediyespor, kadın antrenörü Zozan Atakul ile 1. Lig’e yükselme yolunda emin adımlarla ilerliyor. Doğu ve Güneydoğu’da erkek voleybol takımını çalıştıran tek kadın antrenör olan Zozan Atakul, Midyat Belediyespor’u play-off’a taşıdı.

Erkekler Voleybol 2. Ligi 6. Grup’ta son maçında Nusaybin İpekyolspor’u 3-0 yenerek birinci olan mavi-beyazlı takım, 27 Şubat’ta Konya’da başlayacak play-off maçlarında Anadolu Voleybol, Simav Şeref Koleji ve Diyarbakır Yenişehir Belediyespor ile karşılaşacak. Bu maçlar sonucunda ilk 2’de yer alan takımlar 1. Lig’e yükselme yolunda final maçlarına katılmayı elde edecek.

Atakul: 1. Lig hedefine ulaşmak istiyoruz

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Midyat Belediyespor Erkek Voleybol Takımı Antrenörü Zozan Atakul, “Play-off’larda güzel bir başarı elde edip, takımımızı 1. Lig’e taşımayı hedefliyoruz” dedi.

2 yıldır takımın antrenörlüğünü yapan Atakul, “Sakatlanınca voleybolu bıraktım ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü’nü bitirdim. 4 yıl önce Midyat’a dönerek voleybol kursu açtım. Kız takımı ile dereceler aldıktan sonra bölgesel lige katıldık. Başarılarımız dikkat çekince Mardin Belediyespor’dan gelen teklifi kabul ettim. Kız takımında özgüven kazandım. 2. Lig ve erkek takımının zorluğunun da bilincindeydim” diye konuştu. 26 yaşındaki antrenör, “Midyat’tan yeni Filenin Sultanları, Efeleri çıkması için herkesin elini taşın altına koymaya davet ediyorum” dedi.

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