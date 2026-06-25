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Ekvador - Almanya maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Ekvador - Almanya maçı saat kaçta, hangi kanalda?

20:3025/06/2026, Perşembe
G: 25/06/2026, Perşembe
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Ekvador - Almanya canlı
Ekvador - Almanya canlı

2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşaması heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Turnuvanın favorileri arasında gösterilen Almanya Millî Futbol Takımı, grup mücadelesinde Ekvador Millî Futbol Takımı ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise maç öncesinde "Almanya - Ekvador maçı hangi kanalda, saat kaçta?" sorusuna yanıt arıyor.

Almanya, E Grubu son maçında Ekvador ile karşılaşacak. Son 32 turuna yükselmeyi garantileyen ekiplerden biri olan Almanya grup liderliğini sağlamlaştırmak isterken, Ekvador ise güçlü rakibi karşısında sürpriz bir sonuca imza atmanın hesaplarını yapıyor. Peki, Ekvador - Almanya maçı saat kaçta, hangi kanalda? İŞTE DETAYLAR.

Almanya - Ekvador maçı ne zaman, saat kaçta?

2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu Ekvador - Almanya karşılaşması bu akşam oynanacak.

Maç: Ekvador - Almanya

Tarih: 25 Haziran 2026 Perşembe

Saat: 20.00 (TSİ)

Stadyum: Metlife (East Rutherford)

Almanya - Ekvador maçı hangi kanalda?

Ekvador ile Almanya arasında oynanacak mücadele TRT 1 ekranlarından canlı, naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

TRT 1 FREKANS AYARLARI

Karşılaşmayı uydu üzerinden takip etmek isteyen futbolseverler için TRT 1 güncel frekans bilgileri şu şekilde:

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 11794

Polarizasyon: Dikey (V)

Sembol Oranı: 30000

FEC: 3/4

2026 DÜNYA KUPASI PUAN DURUMU


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