Almanya, E Grubu son maçında Ekvador ile karşılaşacak. Son 32 turuna yükselmeyi garantileyen ekiplerden biri olan Almanya grup liderliğini sağlamlaştırmak isterken, Ekvador ise güçlü rakibi karşısında sürpriz bir sonuca imza atmanın hesaplarını yapıyor. Peki, Ekvador - Almanya maçı saat kaçta, hangi kanalda? İŞTE DETAYLAR.