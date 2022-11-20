Spor Ekvadorun Katar maçında attığı gol neden sayılmadı?
FUTBOL FUTBOL

Ekvador'un Katar maçında attığı gol neden sayılmadı?

Katar-Ekvador maçında konuk ekip Enner Valencia ile 1-0 öne geçti ancak VAR kararıyla gol iptal edildi. Futbolseverlerin golün neden iptal edildiğini anlayamadığı pozisyon ile ilgili detaylar ortaya çıktı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Ekvadorun golü neden iptal edildi? Valencianın golü ofsayt mı?
Dünya Kupası ilk maçında tartışılan pozisyon.

Ekvador'un Katar maçında attığı golün iptal edilmesi gündem oldu.

Enner Valencia'nın attığı gol sonrasında VAR'dan ofsayt kararı çıkınca futbolseverler ne olduğunu anlayamadı.

Pozisyon tekrarı ile ilgili sonraki bilgilendirmede topa yükselen oyuncunun ofsayt olduğu belirtildi. Bu pozisyonda yarı otomatik ofsayt sistemi devreye girdi ve ilk uygulama gerçekleşti.

  • Kalecinin kalesinden çıktığı pozisyonlarda ofsayt çizgisi kalecinin bulunduğu yerden çekiliyor.
Dünya Kupası başlıyor

Dünya Kupası başlıyor

​Mücadelenin canlı anlatımını takip etmek için tıklayın.
Katardan özel görüntüler

Katar'dan özel görüntüler

​Dünya Kupası'nın açılış töreni büyük beğeni topladı.
Veda etti

Veda etti

​Marek Hamsik, Slovakya Milli Takımı'na veda etti.
2022 Dünya Kupası rehberi

2022 Dünya Kupası rehberi

​Katar'daki organizasyona dair bilinmesi gereken tüm detaylar burada.
Zaferle tamamladı

Zaferle tamamladı

​Formula 1'de sezonun son yarışını Max Verstappen kazandı.
Stadyumda unutuldu

Stadyumda unutuldu

​Erzurumsporlu Olanare, Manisa maçından sonra statta kaldı.
Jübile yapıyor

Jübile yapıyor

Trabzonspor, Slovakya ile son maçına çıkacak Hamsik için paylaşım yaptı.
Sezonu ikinci tamamladı

Sezonu ikinci tamamladı

Superbike'ta Toprak Razgatlıoğlu sezonu 529 puanla bitirdi.
Bonservisleri belli oldu

Bonservisleri belli oldu

​Galatasaray'da Icardi ve Rashica için istenen meblağlar ortaya çıktı.
Kadrodan çıkarıldı

Kadrodan çıkarıldı

​Karim Benzema, sakatlığı sebebiyle Dünya Kupası'nda yer almayacak.
Çekya'yı 2-1 yendik

Çekya'yı 2-1 yendik

​A Milli Futbol Takımımız, hazırlık maçında Çekya'yı 2-1 mağlup etti.
Ortak paylaşım yaptılar

Ortak paylaşım yaptılar

​Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi, sosyal medya üzerinden ortak paylaşım yaptı.
Saha değil <br>patates tarlası

Saha değil
patates tarlası

​Alanyaspor-Fenerbahçe U19 maçında tepki çeken görüntü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.