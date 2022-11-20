Ekvador'un Katar maçında attığı gol neden sayılmadı? Katar-Ekvador maçında konuk ekip Enner Valencia ile 1-0 öne geçti ancak VAR kararıyla gol iptal edildi. Futbolseverlerin golün neden iptal edildiğini anlayamadığı pozisyon ile ilgili detaylar ortaya çıktı.

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