Ekvador'un Katar maçında attığı gol neden sayılmadı?

Ekvador'un Katar maçında attığı golün iptal edilmesi gündem oldu.
Enner Valencia'nın attığı gol sonrasında VAR'dan ofsayt kararı çıkınca futbolseverler ne olduğunu anlayamadı.
Pozisyon tekrarı ile ilgili sonraki bilgilendirmede topa yükselen oyuncunun ofsayt olduğu belirtildi. Bu pozisyonda yarı otomatik ofsayt sistemi devreye girdi ve ilk uygulama gerçekleşti.
- Kalecinin kalesinden çıktığı pozisyonlarda ofsayt çizgisi kalecinin bulunduğu yerden çekiliyor.
Fenerbahçeli Enner Valencia'nın attığı bu gol VAR kontrolünün ardından iptal edildi. #WorldCup🏆 pic.twitter.com/z4ZBZ127mH
Fenerbahçeli Enner Valencia'nın attığı bu gol VAR kontrolünün ardından iptal edildi. #WorldCup🏆 pic.twitter.com/z4ZBZ127mH— TRT Spor (@trtspor) November 20, 2022