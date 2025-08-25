Yeni Şafak
El Bilal Toure Beşiktaş için İstanbul'da

16:4525/08/2025, Pazartesi
AA
El Bilal Toure kartal pozunu verdi.
Siyah-beyazlıların kiralık transferi için görüşmelere başladığı Malili forvet oyuncusu El Bilal Toure, İstanbul'a geldi.

Beşiktaş'ın kiralık transferi için görüşmelere başladığını duyurduğu Malili futbolcu El Bilal Toure, İstanbul'a geldi.


İtalya'dan kalkan uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen 23 yaşındaki oyuncuyu, kulüp yetkilileri ve bir grup taraftar çiçeklerle karşıladı.


Santrfor oyuncusu, objektiflere Kartal hareketi yaptıktan sonra kendisi için ayrılan özel araçla havalimanından ayrıldı.


İtalya'nın Atalanta takımından kiralanan El Bilal Toure, son olarak Stuttgart forması giymişti.






