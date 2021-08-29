Emre Belözoğlu takımın başına geçmek için haber bekliyor

Süper Lig'de sezona kabus gibi bir başlangıç yapan ve 3 maçta 3 mağlubiyet alan Başakşehir'de teknik direktör Aykut Kocaman'ın geleceği tartışılıyor. Tecrübeli teknik adamın Kayserispor yenilgisi sonrasında yaptığı açıklamalar 'ayrılık yakın' şeklinde yorumlanırken İstanbul ekibinin başına Emre Belözoğlu'nun geçmesinin beklendiği aktarıldı.

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Avrupa'ya ziyaretlerde bulunan ve İtalya'da antrenörlük adına çalışmalarda bulunan Emre Belözoğlu'nun milli takımda yardımcı hoca olacağı konuşuluyordu. Belözoğlu'nun hem gelen tepkiler hem de daha aktif olmak için kısa süre içerisinde bir takımı çalıştırmaya başlamak istediği belirtildi.

Milli Takım arasında Başakşehir yönetiminin Aykut Kocaman ile ilgili kesin kararını vermesi bekleniyor. İstanbul ekibinin Kocaman ile yollarını ayırması halinde takımın başına Emre Belözoğlu'nun geçmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Emre Belözoğlu, geçtiğimiz sezon ilk teknik direktörlük deneyimini yaşamış ve ligin son bölümünde şampiyonluğu kaçırmıştı. Genç teknik adam sarı lacivertlilerde çıktığı 10 maçta 2.30 puan ortalamasını elde etmişti.

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Başakşehirli bir grup taraftar Emre Belözoğlu'nun takımın başına getirilmesini istedi.



