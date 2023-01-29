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Spor

Emre Belözoğlu'ndan transfer açıklaması: Yakın zamanda açıklanır

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’in 21’inci haftasında Konyaspor’u sahasında 2-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Başakşehir teknik direktörü Emre Belözoğlu soruları yanıtladı.

22:21 . 29/01/2023 Pazar
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Emre Belözoğlu

Emre Belözoğlu

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, çok net bir oyun oynadıklarını ve galibiyeti hak ettiklerini belirterek, “Maçın ilk 60-70 dakikası net bir oyun ve skor ortaya çıktı. Skoru daha da arttırabilirdik. Net bir galibiyet aldık diye düşünüyorum. İyi çalışmıştık maçtan önce. Topun bizde ve rakipte olduğu planlarımız net bir şekilde işledi. Bütün oyuncu arkadaşlarımı tebrik ederim. Oyuncuların isteği, arzusu ve enerjisi çok yüksek. Bundan dolayı çok mutluyuz. Konyaspor’a kalan haftalarda başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.

''Yakın zamanda açıklanır''

Transfer çalışmalarıyla ilgili de bilgiler veren Belözoğlu, “Bugün ya da yarın orta sahaya bir oyuncuyu açıklayacağız. Kafamızda bir oyuncu var ve bu konuda net bir planımız vardı. Son aşamada olduğunu düşünüyorum tam net olmasa da. Bazı noktalara transfer yapmak istiyoruz. Takımın içine etki edecek, bu takıma kendini ait hissedecek, oyuncu arkadaşlarıyla aynı hedefte buluşacak potansiyelli belki 1 belki 2 oyuncu içeriye katmayı düşünüyoruz. Merkeze bir oyuncu ihtiyacımız var gibi görünüyor.'' diye konuştu.

Emre Belözoğlu sakatlığı devam eden Bertrand Traore’nin son durumuyla alakalı ise “Traore’nin dizinde problemi var. Aynı zamanda kendisiyle alakalı yurtdışında tedavi görme süreci oldu. Bu haftaya kadar durumu netleşir” şeklinde konuştu.




#Emre Belözoğlu
#Medipol Başakşehir
#SÜPER LİG
42 dakika önce
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Emre Belözoğlu'ndan transfer açıklaması: Yakın zamanda açıklanır
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