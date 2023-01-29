Emre Belözoğlu'ndan transfer açıklaması: Yakın zamanda açıklanır

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, çok net bir oyun oynadıklarını ve galibiyeti hak ettiklerini belirterek, “Maçın ilk 60-70 dakikası net bir oyun ve skor ortaya çıktı. Skoru daha da arttırabilirdik. Net bir galibiyet aldık diye düşünüyorum. İyi çalışmıştık maçtan önce. Topun bizde ve rakipte olduğu planlarımız net bir şekilde işledi. Bütün oyuncu arkadaşlarımı tebrik ederim. Oyuncuların isteği, arzusu ve enerjisi çok yüksek. Bundan dolayı çok mutluyuz. Konyaspor’a kalan haftalarda başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.

Transfer çalışmalarıyla ilgili de bilgiler veren Belözoğlu, “Bugün ya da yarın orta sahaya bir oyuncuyu açıklayacağız. Kafamızda bir oyuncu var ve bu konuda net bir planımız vardı. Son aşamada olduğunu düşünüyorum tam net olmasa da. Bazı noktalara transfer yapmak istiyoruz. Takımın içine etki edecek, bu takıma kendini ait hissedecek, oyuncu arkadaşlarıyla aynı hedefte buluşacak potansiyelli belki 1 belki 2 oyuncu içeriye katmayı düşünüyoruz. Merkeze bir oyuncu ihtiyacımız var gibi görünüyor.'' diye konuştu.