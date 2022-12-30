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Emre Güral'dan Eskişehirspor’un için imza

Eskişehirspor’un eski futbolcusu Emre Güral, borç nedeniyle kapanan transfer tahtasının tekrar açılması için imza verdiğini açıkladı. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi İHA
Emre Güral Eskişehirspor için imza verdi!
Eskişehirspor, Emre Güral'ın kariyerinde en çok forma giydiği takım.

Uzun yıllardır maddi olarak zor zamanlar geçiren Eskişehirspor, borç nedeniyle gelen transfer yasağının kalkması için çalışmalarını sürdürüyor.

Transfer tahtasını açmak için eski oyuncularından imza bekleyen Eskişehirspor yönetimi, Emre Güral’dan gelen imza ile tekrar umutlandı.

Emre Güral, Eskişehirspor'da 4 farklı sezonda toplam çıktığı 56 maçta 24 gol 5 asistlik performans sergilemişti.
Emre Güral, Eskişehirspor'da 4 farklı sezonda toplam çıktığı 56 maçta 24 gol 5 asistlik performans sergilemişti.

"Yine fedakarlıklarımı yapıyorum"

Eskişehirspor’da farklı sezonlarda toplam 4 sezon forma giyen Emre Güral, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yine Eskişehirspor yine bir sıkıntılı dönem ve bu zor günleri atlatmak adına ben yine fedakarlıklarımı yapıyorum. 6-7 senedir olduğu gibi. Kaptanımız Sezgin Çoşkun, Başkanımız Mehmet Şimşek ve özellikle Özgür Tulun abimin benim ile sürekli irtibata olup ve kendilerinin büyük Camia Eskişehirspor adına neler yaptıklarını görmek beni umutlandırıyor bence sizi de umutlandırsın. Orda çok iyi niyetli olmayan İnsanlarda var, kendini söz sahibi sanan, hep çok konuşup sonunda hiç bir şey yapmayan veya yapamayan. Onları temizledikten sonrada çok şey daha da kolay ve güzel olacak. Eskişehirspor, Mehmet Başkanımız ve Özgür Tulun Abim için transfer yasağının kaldırılması adına imzamı veriyorum” ifadelerini kullandı.

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