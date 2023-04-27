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Spor

Enes Ünal'ın teknik direktörü Flores görevden alındı

Milli futbolcu Enes Ünal'ın formasını giydiği İspanya La Liga kulüplerinden Getafe'de, alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Quique Flores Sanchez'in görevine son verildi. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

16:24 . 27/04/2023 Perşembe
AA
Quique Flores Sanchez, daha önce Watford, Espanyol, Shangai Shenshua gibi takımları da çalıştırmıştı.

Quique Flores Sanchez, daha önce Watford, Espanyol, Shangai Shenshua gibi takımları da çalıştırmıştı.

Enes Ünal'ın formasını giydiği La Liga ekiplerinden Getafe'nin hocası Quique Flores Sanchez, görevden alındı.


Getafe'den yapılan yazılı açıklamada, varılan karşılıklı anlaşma sonrasında teknik direktör Sanchez'in sözleşmesinin feshedildiği duyuruldu.

Ligde son 5 maçtır kazanamayan ve son olarak kendisi gibi La Liga'da kalma mücadelesi veren Almeria'ya sahasında 2-1 yenilen Getafe, 31 puanla 17. sırada bulunuyor.


La Liga'nın 31. haftasında bu akşam Valencia'nın sahasında oynayacağı maçta Real Valladolid'i mağlup etmesi halinde Getafe, 18. sıraya gerileyerek küme düşme hattına girecek.

Getafe'de üç dönem teknik direktörlük yapan Sanchez Flores son olarak 18 ay önce göreve getirilmişti. Getafe'nin yeni teknik direktör olarak, 2016-2021 yılları arasında takımı çalıştıran Jose Bordalas'ı düşündüğü iddia ediliyor.


#Quique Sanchez Flores
#La Liga
#Getafe
#Enes Ünal
38 dakika önce
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