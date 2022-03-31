Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Spor Engin Fırat "Portekiz maçından sonra Stefan Kuntz için umudumu kaybettim"
FUTBOL FUTBOL

Engin Fırat: "Portekiz maçından sonra Stefan Kuntz için umudumu kaybettim"

Kenya Milli Takım Teknik Direktörü Engin Fırat, Portekiz maçından sonra A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz’tan umudunu kaybettiğini söyledi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Engin Fırat: Portekiz maçından sonra Stefan Kuntz için umudumu kaybettim
Engin Fırat

Bir televizyon programına konuk olan Kenya Milli Takım Teknik Direktörü Engin Fırat, Stefan Kuntz’un, A Milli Futbol Takımı’nın başına geçmesini sürpriz olarak nitelendirerek, "Portekiz maçından sonra Kuntz’a desteğimi çektim. Maçın sonunda ’Siz bu takımla gurur duymadınız mı?’ yorumu yanlış oldu. Kuntz’un A Milli Takım ile yenildiği bir maçtan sonra böyle konuşmaya hakkı yok. Bu yorumu nedeniyle Kuntz ile ilgili umudumu kaybettim. Yenilgiden sonra gurur duymamızı beklemesin. Bu kadro ile Dünya Kupası’nda iyi işler yapacağımızı düşünüyordum. Ama şimdi 2 sene kaybetmiş olduk" dedi.

"FIFA Afrika ülkelerine haksızlık ediyor"

"O kadar iyi takım varken sadece 5 takımın Dünya Kupası’na gitmesi haksızlık. Afrika’dan Dünya Kupası’na gitmek çok zor. Kenya’da bu kadar mutlu olacağımı düşünmüyordum. Çok yetenekli genç oyuncular var. Tek sıkıntımız tesis olayı. Zeminler kötü, taktik çalışmalar zor oluyor. Tesis konusu aşılırsa Afrika futbolu daha ileriye gider. Ben bir Afrika ülkesinin Dünya Kupası kazanabileceğini düşünüyorum."
"Futboldaki seviye iyi değil"

"Bundan sonra Anadolu takımları daha fazla şampiyonluğa oynayacaktır. Artık en iyi planlamayı yapan, ekonomisini iyi tutan kulüpler başarılı olacaktır. Sezon ortasında birkaç hakemi kapının önüne koymak ve nedenini net şekilde açıklamamak insanların kafasında soru işareti bırakıyor" diyen deneyimli çalıştırıcı, "Eğer hakemlerin yaptıkları bir şey varsa açıklayın, yoksa o zaman sizin ayıbınız. Cüneyt Çakır’ın Dünya Kupası’na gitmesinin önünü kestiniz. Bence sezon sonunda yapılması gerekirdi. Futboldaki seviye iyi değil. Bunun tek sorumlusu hakemler değil. Her şeyin hakemlere yüklenmemesi gerekiyor. Türkiye’nin artık oyuncu yetiştirme ligine dönmesi lazım. Şu anki sistemle kulüplerin ekonomik olarak düzelmesi mümkün değil. Egolarımızı aşmadığımız sürece üst seviyede teknik direktör çıkarmamız zor. Türkiye’de hocalık yapıp Türkiye’de kalmak bir hocanın hedefi olmaması lazım."

A Milli Futbol Takımı 43. sıraya geriledi
SPOR
A Milli Futbol Takımı 43. sıraya geriledi

Rekorları alt üst ediyor

Rekorları alt üst ediyor

​Yasemin Adar Yiğit, beşinci kez Avrupa Şampiyonu oldu.
Burak Yılmaz kıta değiştirebilir

Burak Yılmaz kıta değiştirebilir

​Golcü futbolcu transferiyle ilgili herkesi şaşırtacak.
Gündem İstanbul müzakereleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü.

​Seçim Kanunu TBMM'de kabul edildi.

Altıeylül bahara hazırlanıyor

Altıeylül bahara hazırlanıyor

Başkan Avcı: Çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.

Bakan Çavuşoğlu: ​Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanları görüşecek.
Marka yatırımlarla güçlenen Elazığ

Marka yatırımlarla güçlenen Elazığ

​Projeler hız kesmeden devam ediyor.

Firari CEO Faruk Fatih Özer​ için istenen ceza belli oldu.
Rusya'dan AB'ye yaptırım kararı

Rusya'dan AB'ye yaptırım kararı

'Brüksel, yürürlükteki uluslararası hukuk normlarını göz ardı etti.'

​Milyonlarca kişi değerlendirdi: Dünyanın en iyisi oldu.

​Putin kararnameyi imzaladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.