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Enner Valencia'dan kırmızı kart itirafı: Hakemin kararına katılmıyorum

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Mücadeleye Enner Valencia'nın gördüğü kırmızı kart damga vurdu. Konyaspor maçı sonrasında kırmızı kart hakkında konuşan Enner Valencia, mücadelenin hakemi Arda Kardeşler'e katılmadığını söyledi. Peki, Enner Valencia Konyaspor maçında gördüğü kırmızı kart hakkında ne dedi? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Enner Valenciadan kırmızı kart açıklaması: Hakemle ilgili ne dedi?
Enner Valencia gördüğü kırmızı kart sonrasında takımını 10 kişi bıraktı

Süper Lig'in 4. haftasında Konyaspor sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Yeşil-beyazlıların sahasında çim yenileme çalışmaları olduğu için Eskişehir'de oynanan mücadeleyi Konyaspor 1-0 kazandı. Karşılaşmaya Enner Valencia'nın gördüğü kırmızı kart damga vurdu.

Enner Valencia'dan kırmızı kart açıklaması

Mücadele sonrasında sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Enner Valencia, gördüğü kırmızı kart nedeniyle taraftarlardan ve takımdan özür dilediğini söylerken, hakemin kararına katılmadığını ifade etti. Valencia, "Takım arkadaşlarımdan, teknik ekipten Fenerbahçe taraftarından bugün olanlar nedeniyle özür dilemek istiyorum. Ancak hakemin kararına katılmıyorum. Hafta boyunca çalışılan ve planlanan her şeyi aksattığım için yenilginin sorumluluğunu alıyorum. Bu takıma inanmaktan vazgeçmeyin, çünkü yolumuza çıkan sıkıntılara rağmen bu renkler için sonuna kadar savaşacağız" ifadelerini kullandı.

Enner Valencia kırmızı kartı nasıl görmüştü?

  • Konyaspor-Fenerbahçe maçının 22. dakikasında Valencia, ceza sahası önündeki topsuz alanda Adil Demirbağ’a yaptığı faul sonrası hakem Arda Kardeşler tarafından direk kırmızı kartla oyundan atıldı. Pozisyonda Adil Demirbağ da sarı kart gördü.

Valencia'nın kırmızı kartını eski hakemler değerlendirdi
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Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor ile karşılaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı.
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Karşılaşmaya Enner Valencia'nın gördüğü kırmızı kart damga vururken, eski hakemler pozisyonu değerlendirdi. İşte yapılan o yorumlar;
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Deniz Ateş Bitnel: \"Oyuncu Valencia'yı itiyor. Dengesi bozulan Valencia'nın ayağı kazara rakibe temas ediyor. Şiddet yok, acımasızlık yok, gaddarlık yok, VAR hiç yok.\"
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Abdullah Yılmaz: \"Kırmızı olmaz\"
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Seçim Demirel: \"UEFA eğitimlerde topsuz alandaki ihlallerde gaddarlık, yaralayıcılık, şiddet kriterlerine bakılmasını; sporcu sağlığını ön planda tutuyor. Burda her ne kadar bu kriterler tam oturmasa da hassas bir bölgeye müdahale olduğu için kırmızı kabul görür. Ama benim açımdan ağır karar.\"
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Lale Orta: \"Sarı kart.\"
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Deniz Çoban: \"Sarı kart.\"
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Bülent Yıldırım: \"Kırmızı kart.\"
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Fırat Aydınus: \"Kırmızı kart.\"
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Erman Toroğlu: \"Sen Fenerbahçe takımında oynuyorsun. Atılır, atılmaz o ayrı bir olay. Birbirleriyle dalaşıyorlar. Sen sahada o hareketi yapma. Pozisyon icabı anlarım ama şampiyonluğa oynayan Fenerbahçe takımında bir oyuncu böyle atılmamalı.\"
Valencia'nın kırmızı kartını eski hakemler değerlendirdi
Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Mücadeleye Enner Valencia'nın gördüğü kırmızı kart damga vurdu. Peki eski hakemler, Enner Valencia'nın kırmızı kartı hakkında ne dedi? Fırat Aydınus ve Erman Toroğlu başta olmak üzere birçok eski hakem, pozisyonu değerlendirdi.



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