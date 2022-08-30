Enner Valencia'dan kırmızı kart itirafı: Hakemin kararına katılmıyorum
Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Mücadeleye Enner Valencia'nın gördüğü kırmızı kart damga vurdu. Konyaspor maçı sonrasında kırmızı kart hakkında konuşan Enner Valencia, mücadelenin hakemi Arda Kardeşler'e katılmadığını söyledi. Peki, Enner Valencia Konyaspor maçında gördüğü kırmızı kart hakkında ne dedi? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
Süper Lig'in 4. haftasında Konyaspor sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Yeşil-beyazlıların sahasında çim yenileme çalışmaları olduğu için Eskişehir'de oynanan mücadeleyi Konyaspor 1-0 kazandı. Karşılaşmaya Enner Valencia'nın gördüğü kırmızı kart damga vurdu.
Enner Valencia'dan kırmızı kart açıklaması
Mücadele sonrasında sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Enner Valencia, gördüğü kırmızı kart nedeniyle taraftarlardan ve takımdan özür dilediğini söylerken, hakemin kararına katılmadığını ifade etti. Valencia, "Takım arkadaşlarımdan, teknik ekipten Fenerbahçe taraftarından bugün olanlar nedeniyle özür dilemek istiyorum. Ancak hakemin kararına katılmıyorum. Hafta boyunca çalışılan ve planlanan her şeyi aksattığım için yenilginin sorumluluğunu alıyorum. Bu takıma inanmaktan vazgeçmeyin, çünkü yolumuza çıkan sıkıntılara rağmen bu renkler için sonuna kadar savaşacağız" ifadelerini kullandı.
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Enner Valencia kırmızı kartı nasıl görmüştü?
Konyaspor-Fenerbahçe maçının 22. dakikasında Valencia, ceza sahası önündeki topsuz alanda Adil Demirbağ’a yaptığı faul sonrası hakem Arda Kardeşler tarafından direk kırmızı kartla oyundan atıldı. Pozisyonda Adil Demirbağ da sarı kart gördü.