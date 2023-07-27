Erden Timur'dan Icardi açıklaması: Önümüzdeki günlerde aramızda olacak

Zaha'nın maliyetiyle ilgili gelen soruya Erden Timur, "Açıklanan bu rakamların içerisinde sponsorlukluk kısmı da var. Bir de oyuncunun kendi haklarıyla ilgili sponsorlarla anlaştığı kısımlar da var. Herkes şunu düşünüyor, her şeyin parayla ilgili olduğunu düşünülüyor. Geçtiğimiz seneki ve Şampiyonlar Ligi'nin etkisi tabii ki var. Ama geçen sene Avrupa maçımız yoktu. O insanlar projeye ikna oldu. Bazılarının mevcut maaşından 100-150 bin euro fazlaydı, bazılarının mevcut maaşından azdı. Her şeyin para olduğuna inanmak anlamsız. Öyle yaşamak zor. Aynı hayali kurmak bambaşka bir şey. Çok büyük rakamlar konuşuluyor, öyle şeyler değil." yanıtını verdi.