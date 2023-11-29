Erik ten Hag Onana'ya yüklendi: Böyle goller yememeliyiz

Manchester United, UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta karşılaşmasında Galatasaray ile 3-3 berabere kaldı.





Karşılaşma sonrası basın toplantısında teknik direktör Erik ten Hag soruları yanıtladı.





Erik ten Hag'ın açıklamaları:

'Ucuz hatalar yapıyoruz'

"Kazanıyorduk ve ardından 2 puanı bıraktık. Burada 3 puanı alan taraf olmalıydık, bu çok açık. Diğer maçlarda da bu şekilde puanlar kaybettik. Oynadığımız futboldan memnunum ama savunma için aynı şeyleri söyleyemeyeceğim. 3-1 öne geçiyoruz ve bir anda ucuz hatalar yapıyoruz"





'Böyle goller yememeliyiz'

"Her golün kendi öyküsü vardır. İster geçiş hücumundan yediğimiz üçüncü gol olsun ister frikikten yediğimiz iki gol olsun... Böyle goller yememeliyiz"





'Her şeyden ben sorumluyum'

"Sorumlu ve suçlanacak kişi her zaman benim. Her şeyden ben sorumluyum. Bir projemiz var. Sürekli doğru yöne adımlar atıyor, gelişiyoruz. Umudumuz var. Uzun vadede başarılı olacağımızı biliyorum ama Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak istiyorsanız bu tür maçları kazanmanız gerekiyor"



















