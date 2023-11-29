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Spor

Erik ten Hag Onana'ya yüklendi: Böyle goller yememeliyiz

Manchester United deplasmdan Galatasaray ile 3-3 berebare kaldı. Maç sonu konuşan teknik direktör Erik ten Hag yapılan hatalar üzerine, " 3-1 öne geçiyoruz ve bir anda ucuz hatalar yapıyoruz. Böyle goller yememeliyiz" ifadelerini kullandı.

23:47 - 29/11/2023 Çarşamba
Güncelleme: 23:48 - 29/11/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Erik ten Hag - Andre Onana

Erik ten Hag - Andre Onana

Manchester United, UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta karşılaşmasında Galatasaray ile 3-3 berabere kaldı.


Karşılaşma sonrası basın toplantısında teknik direktör Erik ten Hag soruları yanıtladı.


Erik ten Hag'ın açıklamaları:

'Ucuz hatalar yapıyoruz'

"Kazanıyorduk ve ardından 2 puanı bıraktık. Burada 3 puanı alan taraf olmalıydık, bu çok açık. Diğer maçlarda da bu şekilde puanlar kaybettik. Oynadığımız futboldan memnunum ama savunma için aynı şeyleri söyleyemeyeceğim. 3-1 öne geçiyoruz ve bir anda ucuz hatalar yapıyoruz"


'Böyle goller yememeliyiz'

"Her golün kendi öyküsü vardır. İster geçiş hücumundan yediğimiz üçüncü gol olsun ister frikikten yediğimiz iki gol olsun... Böyle goller yememeliyiz"


'Her şeyden ben sorumluyum'

"Sorumlu ve suçlanacak kişi her zaman benim. Her şeyden ben sorumluyum. Bir projemiz var. Sürekli doğru yöne adımlar atıyor, gelişiyoruz. Umudumuz var. Uzun vadede başarılı olacağımızı biliyorum ama Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak istiyorsanız bu tür maçları kazanmanız gerekiyor"






#UEFA Şampiyonlar Ligi
#Manchester United
#Erik ten Hag
#Andre Onana
7 dakika önce
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