Erol Bulut'un istediği Serdar Dursun Phillip Cocu'nun yanına gidiyor

Geçen sezonu 36 maçta 19 gol atarak tamamlayan Serdar Dursun, Çin başta olmak üzere, Bundesliga ve Süper Lig'den de teklifler aldı ancak bonservis bedeli nedeniyle transferi gerçekleşmedi.

İngiliz kulübü, 28 yaşındaki oyuncu için Darmstadt'a 1 milyon euroluk teklifte bulundu. Daha önce Fenerbahçe'yi de çalıştırmış olan Derby County Teknik Direkörü Phillip Cocu'nun da, deneyimli golcüyü özellikle takımda görmek istediği öğrenildi. İngiltere'de forma giymeye sıcak bakan Serdar Dursun, kulüplerin anlaşması durumunda Ada'nın yolunu tutacak.

Serdar Dursun'dan transfer açıklaması: Süper Lig'den teklif aldım Almanya'da Darmstadt 98 forması giyen ve bu sezon 19 gol, 7 asistlik performans gösteren golcü oyuncu Serdar Dursun, gelecek hedefleri, milli takım hayali ve aldığı transfer teklifleri hakkında açıklamalarda bulundu. Dursun, "Bundesliga 1, Bundesliga 2'den ve Süper Lig'den teklif var. Çin'den de güzel bir teklif aldım. Öncelikle hedefim Bundesliga'da oynamak. Süper Lig'de İstanbul takımlarıyla da görüşmeler oluyor" dedi. "Bu sezon kendimi geliştirdim"İyi bir sezon geçirdiğini ve yüksek performans gösterdiğini söyleyen Dursun, "İyi bir sezon geçirdiğimizi düşünüyorum. 34 lig, 2 kupa maçında oynadım ve 19 gol attım, 7 de asist yaptım. Bu sezon kendimi geliştirdim. Futbolumun üzerine kattığımı düşünüyorum. Gayet olumlu geçti. Ligi 5'inci sırada tamamladık ve Bundesliga 2'de 1'inci ve 2'nci sıradaki takımlar direkt çıkıyor, 3'üncü takım ise play-off oynuyor. Biz de play off maçına 4 puan yaklaşmıştık ancak olmadı" dedi. "Süper Lig'den de teklifler var"Birçok kulüpten teklif aldığını dile getiren golcü oyuncu, "Bir yıl daha sözleşmem var. Kulübe iyi bir bonservis gelirse iyi bir yere gidebilirim. Menajerime teklifler geliyor. Bundesliga 1, Bundesliga 2'den ve Süper Lig'den teklif var. Çin'den de güzel bir teklif aldım. Öncelikle hedefim Bundesliga'da oynamak. Süper Lig'de İstanbul takımlarıyla da görüşmeler oluyor. Oynayabileceğim bir yer olması lazım, gelip yedek oturmayı düşünmüyorum" şeklinde konuştu."Milli formayı giymek gurur verici olur"Serdar Dursun, milli takımda forma giymeyi hayal ettiğini vurgulayarak, "Küçüklüğümden bu yana ay-yıldızlı formayı hayal ediyorum. Bunun için de çok çalışıyorum. Her sezon da üstüne koyduğumu düşünüyorum. Nasip olursa, Şenol Güneş de çağırırsa çok mutlu olurum. Milli takım formasını giymek benim için gurur verici olur. İnşallah eylül ayında milli takıma çağrılırım. Takımda Burak Yılmaz, Enes Ünal ve Cenk Tosun var. Sonrasında birkaç aday daha var ama ben de bu adaylardan birisi olduğumu düşünüyorum" ifadelerini kullandı."İyi oyuncu oynar, pasaporta bakmaz"Yeni açıklanan yabancı kuralı ile ilgili de Dursun, "Bu konuyu çok konuşmak istemiyorum. Şu anki yabancı kuralı kalsa daha iyi olur. İyi olan oyuncu oynar, pasaporta bakmaz. Son dönemlerde Süper Lig'deki takımlarda 9, 10, 11 yabancı oynuyor. Yerli oyuncu sayısı azaldı. Milli takımı düşünerek ya da ekonomik nedenlerden dolayı bu kuralı alıyor olabilirler" açıklamasında bulundu."Azerbaycan Milli Takımı'ndan teklif aldım"Azerbaycan Milli Takımı'ndan teklif aldığını açıklayan Dursun, "Azerbaycan Milli Takımı'nda oynamam için teklif aldım. Görüştük. Milli takımlarında beni görmek istediklerin söylediler ama ben Türkiye A Milli Takımı'nda oynamak istediğimi söyledim" dedi.

"Erol Bulut ile görüştüm"

Adının Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile anılması hakkında konuşan Serdar Dursun, "Bu takımlarla menajerim görüştü. Daha sıkı görüşme Fenerbahçe ile oldu. Erol Bulut ile görüştük. Erol Bulut beni 2. forvet olarak düşündü. Tabii ki bonservisim ve çeşitli nedenlerden dolayı temaslar son birkaç haftada kesildi. Ama Fenerbahçe’ye transferim gayet ciddi bir durumdaydı" ifadelerini kullanmıştı.

Serdar Dursun Fenerbahçe ile görüştüğünü açıkladı: Erol Bulut istedi beni Darmstadt forması giyen Serdar Dursun'un adı ülkemizin önemli kulüpleriyle anılmaya devam ediyor. 28 yaşındaki golcü oyuncu, Beşiktaş, Trabzonspor ve Fenerbahçe ile masaya oturduğunu açıkladı. Bonservisi konusunda da açıklamalarda bulunan Serdar Dursun, kendisine tekliflerin geldiğini fakat kulübün kabul etmediğini söyledi.Radyospor'a açıklamalarda bulunan Serdar Dursun, kulübün bonservis için 1.5 milyon euro istediğini açıklarken, "Yöneticilerle konuştum. Hedeflerim olduğunu daha üst liglerde yer almayı hedeflediğimi ifade ettim. Bonservisimle ilgili sıkıntı oldu. Kulüp 1.5 milyon euro istiyor. 1-2 takım resmi teklif yaptı ama Darmstadt bu teklifi beğenmedi. Kulüpler de bu bedeli ödemeye korktu. İlerleyen günlerde ne olacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı.Fenerbahçe Samatta'nın bonservisini KAP'a bildirdi "Erol Bulut ile görüştüm, beni 2. forvet olarak istedi"Adının Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile anılması hakkında da konuşan 28 yaşındaki golcü oyuncu, "Bu takımlarla menajerim görüştü. Daha sıkı görüşme Fenerbahçe ile oldu. Erol Bulut ile görüştük. Erol Bulut beni 2. forvet olarak düşündü. Tabii ki bonservisim ve çeşitli nedenlerden dolayı temaslar son birkaç haftada kesildi. Ama Fenerbahçe’ye transferim gayet ciddi bir durumdaydı" dedi.Serdar Dursun geçtiğimiz sezon 36 maçta 19 gol ve 6 asistle oynadı.Serdar Dursun'dan transfer açıklaması: Süper Lig'den teklif aldımGolcü oyuncudan milli takım mesajı: İnşallah Şenol Güneş beni görürCagliari, Fenerbahçe'nin de istediği Diego Godin'i transfer etti