Ertuğrul Doğan konuşuyor

Trabzonspor, Süper Lig'in 5. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu. Bordo-mavili kulübün başkanı Ertuğrul Doğan, karşılaşmayla ilgili değerlendirmelerde bulunuyor. Başkan Doğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"İptal edilen gol var, akla mantığa sığmıyor. Bu kararları nasıl veriyorlar anlamak zor. Biz bir ara takımı sahadan çekmeyi bile düşündük. Trabzonspor camiası uğraşılacak bir camia değil."