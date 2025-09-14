Yeni Şafak
Ertuğrul Doğan konuşuyor

21:3314/09/2025, Pazar
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Fenerbahçe maçı sonrası açıklamalarda bulunuyor.

Trabzonspor, Süper Lig'in 5. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu. Bordo-mavili kulübün başkanı Ertuğrul Doğan, karşılaşmayla ilgili değerlendirmelerde bulunuyor. Başkan Doğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:


"İptal edilen gol var, akla mantığa sığmıyor. Bu kararları nasıl veriyorlar anlamak zor. Biz bir ara takımı sahadan çekmeyi bile düşündük. Trabzonspor camiası uğraşılacak bir camia değil."






#Süper Lig
#Trabzonspor
#Fenerbahçe
#Ertuğrul Doğan
