|
Spor

Ertuğrul Doğan'dan Uğurcan Çakır mesajı: "Kaptanımızı kimse alamaz"

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, katıldığı canlı yayında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Doğan, kaptanları Uğurcan Çakır ile ilgili iddialara yanıt verirken kadrolarına katılacakları ismi de duyurdu.

21:37 . 28/07/2023 Cuma
Yeni Şafak
Ertuğrul Doğan - Trabzonspor Başkanı

Ertuğrul Doğan - Trabzonspor Başkanı

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, TRT Spor'da açıklamalarda bulundu. Doğan'ın açıklamalarından öne çıkan mesajlar şöyle;

-"Rakipler ne yaparsa saygıyla karşılıyoruz. Ben gelirimin tamamını bir oyuncuya veriyorsam yürütme şansımız yok. Pahalı transferler yapmak şampiyon olacağın anlamına gelmiyor."

-"Trabzonspor bu tarz transferlerden hep zarar gördü. Hocamıza çok güveniyoruz. Bu takımda illa yıldız olmak zorunda değil."

-"Orsic konusunda çok üzgünüz. Ameliyatı çok başarılı geçti. O da bir an önce dönmek istiyor. 9-10 ay değil, 5-6 ay içinde geri dönecektir diye umuyorum"

-"4 aylık süreçte 1 milyar 300 milyon TL ödeme yaptık"

-"Stadyum sponsorluğu için iki firma ile görüşüyoruz. Bu konuda maksimum parayı bulmak zorundayım. Bu yüzden bir zaman vermek istemiyorum. Kendi şirketimiz gibi davranıyoruz. Trabzonspor için maksimum değeri yakalamak istiyorum"

-"Stadyum sponsorluğundan gelecek para, Bankalar Birliği ile yapılan anlaşmaya gidecek. Yani buradan gelecek parayla transfer yapamıyoruz."

-"Mehmet Can Aydın'ın kontratı hazırlandı. Yarın Trabzon'a getireceğiz."
-"Trabzonspor kaptanını kimse alamaz. Öyle bir dünya yok. Talep bile edemezler. Sıradan bir takıma gitmeyecek. Önemli bir Avrupa kulübünden teklif gelmesi halinde ona verdiğimiz söz sebebiyle görüşürüz."

-"Siopis'in Türkiye'den ayrılma talebi var. Yunanistan'a dönmek istiyor. İlerleyen süreci göreceğiz. Hocamız kendisini beğeniyor ve takımda kalmasını istiyor."

-"İmzalamaya yakın olduğumuz ikinci futbolcu Tochi Chukwuani. Pazar gününe kadar bitmesini bekliyoruz. Onun için genç Pogba diyenler var..."

#Trabzonspor
#Ertuğrul Doğan
#Süper Lig
42 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Vatandaşlık maaşı başvurusu başladı mı?