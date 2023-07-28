Ertuğrul Doğan'dan Uğurcan Çakır mesajı: "Kaptanımızı kimse alamaz"

Ertuğrul Doğan - Trabzonspor Başkanı
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, TRT Spor'da açıklamalarda bulundu. Doğan'ın açıklamalarından öne çıkan mesajlar şöyle;
-"Rakipler ne yaparsa saygıyla karşılıyoruz. Ben gelirimin tamamını bir oyuncuya veriyorsam yürütme şansımız yok. Pahalı transferler yapmak şampiyon olacağın anlamına gelmiyor."
-"Trabzonspor bu tarz transferlerden hep zarar gördü. Hocamıza çok güveniyoruz. Bu takımda illa yıldız olmak zorunda değil."
-"Orsic konusunda çok üzgünüz. Ameliyatı çok başarılı geçti. O da bir an önce dönmek istiyor. 9-10 ay değil, 5-6 ay içinde geri dönecektir diye umuyorum"
-"4 aylık süreçte 1 milyar 300 milyon TL ödeme yaptık"
-"Stadyum sponsorluğu için iki firma ile görüşüyoruz. Bu konuda maksimum parayı bulmak zorundayım. Bu yüzden bir zaman vermek istemiyorum. Kendi şirketimiz gibi davranıyoruz. Trabzonspor için maksimum değeri yakalamak istiyorum"
-"Stadyum sponsorluğundan gelecek para, Bankalar Birliği ile yapılan anlaşmaya gidecek. Yani buradan gelecek parayla transfer yapamıyoruz."
-"Siopis'in Türkiye'den ayrılma talebi var. Yunanistan'a dönmek istiyor. İlerleyen süreci göreceğiz. Hocamız kendisini beğeniyor ve takımda kalmasını istiyor."
-"İmzalamaya yakın olduğumuz ikinci futbolcu Tochi Chukwuani. Pazar gününe kadar bitmesini bekliyoruz. Onun için genç Pogba diyenler var..."