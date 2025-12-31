Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Ertuğrul Doğan'dan yeni yıl mesajı: 'Barış, huzur ve dayanışma dolu bir yıl diliyorum'

Ertuğrul Doğan'dan yeni yıl mesajı: 'Barış, huzur ve dayanışma dolu bir yıl diliyorum'

19:0031/12/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı. Karşılaştıkları her zorluğun kendilerini taraftara daha da yakınlaştırdığını kaydeden Doğan, Trabzonspor'un yalnızca bir spor kulübü değil, aynı duyguda buluşan büyük bir aile olduğunu aktardı.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı. Doğan, mesajında, inançla, sabırla ve ortak hayallerle yeni bir yıla adım attıklarını belirtti.


Karşılaştıkları her zorluğun kendilerini taraftara daha da yakınlaştırdığını kaydeden Doğan, Trabzonspor'un yalnızca bir spor kulübü değil, aynı duyguda buluşan büyük bir aile olduğunu aktardı.


Trabzon'un gücünü ve taraftarın desteğini her an yanlarında hissettiklerini vurgulayan Doğan, "Attığımız her adımda emeğe, sürekliliğe ve doğru planlamaya inanarak yol aldık. Yeni yılda da bu anlayışla, kulübümüzü hak ettiği yarınlara taşımak için aynı azimle çalışmaya devam edeceğiz. Yeni yılın sağlık, huzur ve umut getirmesini diliyoruz." ifadelerini kullandı.


Doğan, dünyanın farklı coğrafyalarında yaşanan acılara gözlerini kapatmadıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Filistin'de süregelen insanlık dramının sona ermesi, masumların artık zarar görmemesi en büyük temennimizdir. Barışın, merhametin ve vicdanın egemen olduğu bir dünyanın mümkün olduğuna inanıyoruz. Bu duygularla camiamız başta olmak üzere tüm insanlığa barış, huzur ve dayanışma dolu bir yıl diliyorum."





#Trabzonspor
#Ertuğrul Doğan
#Süper Lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MEKKE'NİN FETHİ MESAJLARI 2026: En güzel, dualı, ayetli, resimli Mekke'nin fethi mesajı ve sözleri