Spor Ertuğrul Ersoy Süper Lige geri döndü İşte yeni takımı
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Ertuğrul Ersoy Süper Lig'e geri döndü: İşte yeni takımı

Gaziantep Futbol Kulübü, Le Havre forması giyen savunma oyuncusu Ertuğrul Ersoy'u satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ertuğrul Ersoy, La Havre formasıyla 35 maça çıktı ve 1 asist yaptı.
Ertuğrul Ersoy, La Havre formasıyla 35 maça çıktı ve 1 asist yaptı.

Fransa Lig 2 takımlarından Le Havre’de forma giyen milli futbolcu Ertuğrul Ersoy, Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'ya transfer oldu. 1,5 yıllığına kiralanan 23 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonun bulunduğu belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Ertuğrul’a kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz" denildi.

  • Bursaspor’da kaptanlık yapan Ertuğrul Ersoy, 2019 yılında La Havre’ye transfer olmuştu.

Ertuğrul Ersoy'un en iyi 11'inde dört Türk futbolcu
FOTOĞRAF 13
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Mert Günok
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Mehmet Zeki Çelik
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Simon Kjaer
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Pepe
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Aziz Behich
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Dorukhan Toköz
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Jose Sosa
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Pablo Batalla
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Welliton
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Cedric Bakambu
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Burak Yılmaz
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Ertuğrul Ersoy'un en iyi 11'inin sahaya dizlişi.
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Ertuğrul Ersoy, Le Havre formasıyla 20 maça çıktı.
Ertuğrul Ersoy'un en iyi 11'inde dört Türk futbolcu
Bursaspor altyapısından çıkıp Fransa Ligue 2 ekibi Le Havre'ye transfer olan Ertuğrul Ersoy, Türkiye'de oynamış oyunculardan kurulu en iyi 11'ini belirledi. TRT Spor'a konuşan 23 yaşındaki futbolcu, kadrosunda dört Türk futbolcuya yer verdi.


Ertuğrul Ersoy amigo oldu
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Ertuğrul Ersoy amigo oldu
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