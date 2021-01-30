Ertuğrul Ersoy Süper Lig'e geri döndü: İşte yeni takımı

Ertuğrul Ersoy'un en iyi 11'inin sahaya dizlişi.

Ertuğrul Ersoy'un en iyi 11'inde dört Türk futbolcu

Bursaspor altyapısından çıkıp Fransa Ligue 2 ekibi Le Havre'ye transfer olan Ertuğrul Ersoy, Türkiye'de oynamış oyunculardan kurulu en iyi 11'ini belirledi. TRT Spor'a konuşan 23 yaşındaki futbolcu, kadrosunda dört Türk futbolcuya yer verdi.