Ertuğrul Ersoy Süper Lig'e geri döndü: İşte yeni takımı

Fransa Lig 2 takımlarından Le Havre’de forma giyen milli futbolcu Ertuğrul Ersoy, Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'ya transfer oldu. 1,5 yıllığına kiralanan 23 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonun bulunduğu belirtildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Ertuğrul’a kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz" denildi.
- Bursaspor’da kaptanlık yapan Ertuğrul Ersoy, 2019 yılında La Havre’ye transfer olmuştu.
✍️ Yeni transferimiz Ertuğrul Ersoy, Başkan Vekilimiz Cevdet Akınal’ın da katıldığı imza töreniyle birlikte resmi sözleşmeye imza attı. pic.twitter.com/YsFoMIPjn8
✍️ Yeni transferimiz Ertuğrul Ersoy, Başkan Vekilimiz Cevdet Akınal’ın da katıldığı imza töreniyle birlikte resmi sözleşmeye imza attı. pic.twitter.com/YsFoMIPjn8— Gaziantep FK (@GaziantepFK) January 30, 2021