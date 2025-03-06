Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Pendikspor’dan inanılmaz geri dönüş: İlk 12 dakikada 2 gol gördü 4-2 kazandı | ÖZET

Pendikspor’dan inanılmaz geri dönüş: İlk 12 dakikada 2 gol gördü 4-2 kazandı | ÖZET

15:346/03/2025, Perşembe
G: 6/03/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Trendyol 1. Lig 28. haftasında Erzurumspor evinde Pendikspor 4-2 mağlup oldu.
Trendyol 1. Lig 28. haftasında Erzurumspor evinde Pendikspor 4-2 mağlup oldu.

Trendyol 1. Lig 28. haftasında Erzurumspor evinde Pendikspor’u konuk etti. Pendikspor 2-0 geriye düştüğü maçta 4 gol bularak galibiyete ulaştı. Goller dakika 3’ Eren Tozlu, 12’ Cheikne Sylla, 17’ Hasan Kılıç, 47’ ve 69’ Bekir Karadeniz (2), 90+10' Yonathan del Valle geldi. Erzurumspor'da Mustafa Yumlu 15. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Pendikspor bu kritik galibiyetle 30 puana ulaşarak 10. sırada yer aldı. Erzurumspor FK ise zirve yarışında ağır yara alarak 45 puanla 5. sırada yer aldı. Erzurumspor FK - Pendikspor maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

Erzurumspor FK, Trendyol 1. Lig 28. haftasında sahasında Pendikspor ile karşılaştı. İlk 12 dakikada 2 gol bulan Erzurumspor skoru koruyamadı ve rakibine 4-2 mağlup oldu. Dakika 15’te Mustafa Yumlu kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. İşte Erzurumspor FK - Pendikspor maç özeti…

ERZURUMSPOR FK - PENDİKSPOR MAÇ ÖZETİ

Erzurumspor FK - Pendikspor maç özetini izlemek için

ERZURUMSPOR FK - PENDİKSPOR CANLI SKOR

TRENDYOL 1. LİG GÜNCEL PUAN DURUMU

TRENDYOL 1. LİG 28. HAFTA TOPLU SONUÇLARI

TRENDYOL 1. LİG GOL KRALLIĞI








#Pendikspor
#Erzurumspor
#Trendyol 1. lig

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Çorum iftar vakti 6 Mart 2025 Perşembe akşam ezanı saati