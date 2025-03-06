Trendyol 1. Lig 28. haftasında Erzurumspor evinde Pendikspor 4-2 mağlup oldu.
Trendyol 1. Lig 28. haftasında Erzurumspor evinde Pendikspor’u konuk etti. Pendikspor 2-0 geriye düştüğü maçta 4 gol bularak galibiyete ulaştı. Goller dakika 3’ Eren Tozlu, 12’ Cheikne Sylla, 17’ Hasan Kılıç, 47’ ve 69’ Bekir Karadeniz (2), 90+10' Yonathan del Valle geldi. Erzurumspor'da Mustafa Yumlu 15. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Pendikspor bu kritik galibiyetle 30 puana ulaşarak 10. sırada yer aldı. Erzurumspor FK ise zirve yarışında ağır yara alarak 45 puanla 5. sırada yer aldı. Erzurumspor FK - Pendikspor maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
Erzurumspor FK, Trendyol 1. Lig 28. haftasında sahasında Pendikspor ile karşılaştı. İlk 12 dakikada 2 gol bulan Erzurumspor skoru koruyamadı ve rakibine 4-2 mağlup oldu. Dakika 15’te Mustafa Yumlu kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. İşte Erzurumspor FK - Pendikspor maç özeti…
ERZURUMSPOR FK - PENDİKSPOR MAÇ ÖZETİ
ERZURUMSPOR FK - PENDİKSPOR MAÇ ÖZETİ
ERZURUMSPOR FK - PENDİKSPOR CANLI SKOR
ERZURUMSPOR FK - PENDİKSPOR CANLI SKOR
TRENDYOL 1. LİG GÜNCEL PUAN DURUMU
TRENDYOL 1. LİG GÜNCEL PUAN DURUMU
TRENDYOL 1. LİG 28. HAFTA TOPLU SONUÇLARI
TRENDYOL 1. LİG 28. HAFTA TOPLU SONUÇLARI
TRENDYOL 1. LİG GOL KRALLIĞI
TRENDYOL 1. LİG GOL KRALLIĞI
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